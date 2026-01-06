Sénégal: Ziguinchor - L'Ambassadrice du Luxembourg visite des projets de santé financés par son pays

Ziguinchor — L'ambassadrice du Grand-Duché de Luxembourg au Sénégal, Laure Huberty, a effectué, ce lundi, une visite officielle à Ziguinchor (sud), dans le cadre du suivi des projets de santé financés par son pays et mis en oeuvre par ENDA Santé dans la région de la Casamance, a constaté l'APS.

A l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, la diplomate luxembourgeoise a visité les services d'anatomopathologie, de cytologie et le laboratoire. Elle a procédé ensuite à l'ouverture officielle de la bio banque régionale, financée par le Luxembourg dans le cadre du programme CARES/ENDA Santé.

Selon le responsable du bureau d'ENDA Santé à Ziguinchor, Boubacar Diouf, cette mission s'inscrit dans le cadre d'une visite de suivi des projets appuyés par le Luxembourg dans la région.

"Le Luxembourg appuie la région de Ziguinchor à travers ENDA Santé pour trois projets majeurs portant sur le VIH, l'hépatite B, le cancer du col de l'utérus et les violences basées sur le genre. Cette visite vise à apprécier l'état d'avancement de ces projets", a-t-il expliqué.

Il a souligné que l'appui luxembourgeois a permis de renforcer significativement les capacités de l'hôpital de la Paix, à travers l'équipement des services, la formation du personnel et la mise en place de la bio banque, "un outil stratégique pour la conservation des échantillons biologiques sur le long terme et le développement de la recherche médicale en Casamance".

"Avec cet accompagnement, la région de Ziguinchor est aujourd'hui bien dotée en matière de cytologie et de diagnostic, au point de rivaliser avec les meilleures structures du pays, en dehors de Dakar", a-t-il ajouté.

La délégation s'est également rendue à l'hôpital Silence de Ziguinchor, où a été présenté un laboratoire de biologie moléculaire entièrement financé par ENDA Santé.

Les responsables médicaux ont salué une initiative qui contribue à "l'amélioration de l'offre de soins, à la formation continue du personnel de santé et au renforcement de la recherche, notamment sur des pathologies à forte prévalence comme le VIH, l'hépatite B et le papillomavirus humain (HPV), responsable du cancer du col de l'utérus".

Ce programme s'inscrit dans le cadre du Casamance Research Program on HIV-Resistance and Sexual Health, un projet de recherche et de renforcement des systèmes de santé visant à améliorer l'accès aux soins et l'état de santé des populations en Casamance et en Guinée-Bissau.

L'ambassadrice du Luxembourg et sa délégation se rendront également ce mardi à Bignona pour le lancement officiel des travaux de réhabilitation de la maternité, également soutenus par le programme CARES.