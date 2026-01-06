Burkina Faso: Montée des couleurs à l'hôtel administratif du Kadiogo - « 2026 sera l'année des impacts et de la consolidation de tous les acquis », selon le Ministre Pingdwendé Gilbert Ouedraogo

5 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP-MCCAT

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO et ses collègues Ministres en charge de l'Action Humanitaire (Commandant Passowendé Pélagie KABORE), de l'Habitat (Mikaïlou SIDIBÉ), des Sports (Roland SOMDA) ainsi que leur personnel respectif ont pris part , ce lundi 5 janvier 2026, à la traditionnelle montée des couleurs au bâtiment administratif du Kadiogo.

A l'issue de ce rituel de montée des couleurs, le Ministre Pingdwendé a livré, au nom de ses collègues ministres, un message au personnel fortement mobilisé.

Il a d'abord rappelé les efforts consentis par l'ensemble des acteurs en 2025 permettant d'engranger des résultats. <>, a-t-il indiqué.

En second lieu, le Ministre Pingdwendé a présenté les perspectives liées à la nouvelle année. Pour lui, <>.

Enfin, le Ministre Porte-parole du Gouvernement a rendu un hommage appuyé aux Forces de Défense et Sécurité et les Volontaires pour la Défense de la Patrie pour l'engagement au front pour la sécurisation du territoire.

