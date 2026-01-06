Ile Maurice: Louise Dookun et Léontine Peter - Courir ensemble, inspirer ensemble

À Belfort, en France, deux jeunes femmes ont transformé leur passion pour le sport en un projet d'inclusion unique. Louise Dookun et Léontine Peter sont venues à Maurice en décembre, pour des vacances dans l'Ouest de l'île, mais leur histoire dépasse largement le cadre d'un séjour.

Ensemble, elles ont créé un binôme « handi-valide » qui allie défis sportifs et engagement humain, montrant que solidarité et dépassement de soi peuvent aller de pair. Leur parcours, marqué, entre autres, par le marathon de Paris 2025 et la création de l'association Resi Sens, illustre la force de l'amitié, de l'accompagnement et de l'inclusion par le sport.

Rencontre et naissance du binôme

Louise Dookun, 26 ans, de père mauricien et de mère française, est athlète handisport et membre de l'équipe de France de basket fauteuil. Vivant avec un spina bifida, elle n'a jamais laissé son handicap freiner ses ambitions sportives, ayant également pratiqué le tennis.

Léontine Peter, 26 ans, ancienne basketteuse et assistante sociale de formation, a toujours placé le handicap et l'inclusion au centre de ses réflexions. Leur rencontre en 2024 lors d'entraînements de basket à Belfort a été instantanée : «Dès le départ, il y a eu une vraie connexion. On s'est tout de suite très bien entendues», raconte Louise Dookun.

Toutes deux ont décidé de co-construire un projet autour de leurs parcours respectifs et de leurs valeurs communes. Pour Léontine Peter, la question de l'autonomie est primordiale. Elle évoque son expérience avec la joëlette, fauteuil adapté nécessitant plusieurs personnes pour le pousser :

«Si un jour il m'arrivait quelque chose, je ne voudrais pas qu'on me pousse alors que je peux encore agir.» Elle a d'ailleurs consacré son mémoire d'assistante sociale au handicap moteur et au sport comme levier d'inclusion.

Louise Dookun (à gauche) et Léontine Peter sont venues en vacances à Maurice en décembre 2025

Leur binôme est rapidement devenu un exemple de solidarité et de respect mutuel. «Nous avons décidé de transmettre quelque chose à partir de nos deux parcours et de nos personnalités. Je suis très chanceuse d'avoir Louise à mes côtés, c'est une force incroyable», confie Léontine Peter.

Le marathon de Paris : un défi majeur

Le marathon de Paris 2025 a représenté un test physique et mental intense. Le 13 avril, elles franchissent ensemble la ligne d'arrivée après plus de cinq heures d'effort. Louise se souvient :

«Quand on est arrivées, je me suis mise debout. On voulait finir ensemble, côte à côte, pas moi assise dans le fauteuil.» Ce moment, chargé d'émotion, symbolise leur complicité et leur détermination commune.

Message d'inclusion et innovation

Louise et Léontine utilisent leur expérience pour transmettre un message d'inclusion et de motivation. «Beaucoup de jeunes ne croient pas assez en eux. Quand on trouve la bonne personne et qu'on saisit les mains tendues, on peut réaliser de grandes choses», explique Léontine Peter.

Leur projet a également donné naissance à un dispositif artisanal permettant à Louise, en fauteuil, et à Léontine, en course à pied, de courir ensemble en autonomie. L'adaptateur, montable et démontable, sert aussi dans la vie quotidienne et pourrait inspirer d'autres binômes handi-valide.

Solidarité, motivation et dépassement

Leur complémentarité se manifeste dans chaque entraînement et compétition. Léontine Peter se souvient d'un semi-marathon où, atteinte de crampes au 17e kilomètre, elle aurait abandonné sans le soutien de Louise. «Sa force m'a empêchée de lâcher», raconte-t-elle. Louise souligne que la motivation se construit jour après jour, face aux défis et aux rencontres, «step by step».

Un lien au-delà du sport et un état d'esprit solide

Pour Louise Dookun, le lien avec Léontine Peter dépasse largement le cadre sportif. «J'ai dû me mettre à nu auprès de Léontine, lui expliquer ma pathologie, mes jours plus difficiles. Quand j'ai eu un premier vrai problème de santé, sa présence m'a montré que notre relation dépassait largement le cadre sportif.»

Louise Dookun et Léontine Peter, ici au Parc des expositions le 12 avril 2025 ont créé l'association Resi Sens afin de faciliter la pratique sportive et le quotidien des personnes en situation de handicap.

Léontine Peter confirme : «Avant le sport, on est deux êtres humains. Pendant la préparation du marathon, on a traversé des situations très dures. C'est là que j'ai compris que notre lien allait bien au-delà d'un projet ou d'un message.»

Pour traverser ces moments difficiles, elles s'appuient sur leur philosophie et leurs mantras. Louise Dookun explique : «Je suis très dans l'instant présent. Si on ne fait pas les choses aujourd'hui, peut-être qu'on ne pourra jamais les faire demain. Il faut vivre pleinement chaque instant.» Léontine Peter puise son inspiration dans Grand Corps Malade : «Le destin est un farceur, on peut tomber à chaque instant, pour lui faire face il faut du coeur et un mental de résistant.»

Projets futurs

Louise Dookun et Léontine Peter développent leur association Resi Sens autour de deux axes principaux : sportif et associatif. Elles travaillent avec des centres de rééducation, forment de nouveaux binômes et continuent de développer l'adaptateur pour fauteuil, afin de faciliter la pratique sportive et le quotidien des personnes en situation de handicap. Sportivement, elles envisagent déjà, entre autres, le marathon de Paris 2026, démontrant leur volonté de repousser sans cesse leurs limites.

Photo souvenir des familles Dookun et Peter en présence du binôme.

Léontine Peter précise : «Pour l'instant notre association est à but non lucratif et on souhaite la développer en but lucratif dans les années à venir et pourquoi pas ouvrir quelque chose aussi ici à Maurice en structure handisport. On cogite dessus.»

Leur parcours est un bel exemple de solidarité, de créativité et de dépassement de soi. À travers leurs actions et leur engagement, elles inspirent d'autres jeunes et montrent que, malgré les obstacles, il est possible de réaliser de grandes choses ensemble.

Louise Dookun et Léontine Peter incarnent ainsi un modèle de binôme handi-valide où l'amitié, la confiance et la persévérance priment. Leur histoire rappelle que le sport peut être un vecteur puissant d'inclusion, de dépassement personnel et de transmission de valeurs humaines universelles.

Points clés

Louise Dookun : 26 ans, athlète handisport, basket fauteuil, spina bifida, ancienne joueuse de tennis adaptée.

Léontine Peter : 26 ans, assistante sociale, ancienne basketteuse, passionnée par l'inclusion par le sport.

Binôme handi-valide : créé en 2024 à Belfort, basé sur la confiance, l'autonomie et la complémentarité.

Réalisations

Semi-marathon du Lion 2024, marathon de Paris 2025 (fin en binôme, moment fort avec Louise debout), création de l'association Resi Sens pour former d'autres binômes.

Innovation

Adaptateur pour fauteuil permettant autonomie dans sport et quotidien.

Message

Inclusion, solidarité, dépassement de soi, motivation des jeunes et sensibilisation au handicap.