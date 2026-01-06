Sénégal: Marché des véhicules des députés - El Malick Ndiaye dément toute opacité

Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a vigoureusement réfuté les accusations d'opacité entourant le marché des véhicules destinés aux députés de la 15e législature. Il s'exprimait le lundi 5 janvier 2026, en marge de la cérémonie de présentation des voeux aux députés et au personnel de l'administration parlementaire.

Réagissant aux déclarations du député non inscrit Thierno Alassane Sall, El Malick Ndiaye assure que la procédure respecte scrupuleusement les règles en vigueur. « Il n'y a aucune zone d'ombre dans ce marché, qui n'est pas encore clôturé. Tous les actes sont consignés au niveau de la questure et de la commission des marchés publics, et certifiés par la Direction centrale des marchés publics (DCMP) », a-t-il martelé.

Le président de l'institution parlementaire a, par ailleurs, invité son collègue à se rapprocher des instances compétentes avant toute sortie médiatique. « Avant de faire des déclarations publiques, il est préférable de s'informer auprès de la commission des marchés publics afin d'avoir les bonnes informations », a-t-il conseillé.

Sur le plan opérationnel, El Malick Ndiaye a précisé qu'un premier lot de 76 véhicules a déjà été réceptionné. Cette livraison partielle vise, selon lui, à permettre aux députés de disposer de moyens de locomotion nécessaires à l'exercice de leur mandat, dans l'attente de la finalisation du marché.

Assumant pleinement cette décision, l'ancien ministre des Transports souligne qu'il s'agit d'un choix fonctionnel et non politique. « J'assume entièrement la décision de doter les députés de moyens de déplacement pour accomplir efficacement leur mission », a-t-il déclaré.

Enfin, El Malick Ndiaye a tenu à rassurer l'opinion publique sur la transparence du processus. Il annonce que, dès la clôture du marché, la questure et la commission des marchés publics communiqueront officiellement pour apporter toutes les clarifications nécessaires.