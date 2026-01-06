Sénégal: Marché des véhicules des députés - El Malick Ndiaye dément toute opacité

5 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mahfouss Ngom

Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a vigoureusement réfuté les accusations d'opacité entourant le marché des véhicules destinés aux députés de la 15e législature. Il s'exprimait le lundi 5 janvier 2026, en marge de la cérémonie de présentation des voeux aux députés et au personnel de l'administration parlementaire.

Réagissant aux déclarations du député non inscrit Thierno Alassane Sall, El Malick Ndiaye assure que la procédure respecte scrupuleusement les règles en vigueur. « Il n'y a aucune zone d'ombre dans ce marché, qui n'est pas encore clôturé. Tous les actes sont consignés au niveau de la questure et de la commission des marchés publics, et certifiés par la Direction centrale des marchés publics (DCMP) », a-t-il martelé.

Le président de l'institution parlementaire a, par ailleurs, invité son collègue à se rapprocher des instances compétentes avant toute sortie médiatique. « Avant de faire des déclarations publiques, il est préférable de s'informer auprès de la commission des marchés publics afin d'avoir les bonnes informations », a-t-il conseillé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan opérationnel, El Malick Ndiaye a précisé qu'un premier lot de 76 véhicules a déjà été réceptionné. Cette livraison partielle vise, selon lui, à permettre aux députés de disposer de moyens de locomotion nécessaires à l'exercice de leur mandat, dans l'attente de la finalisation du marché.

Assumant pleinement cette décision, l'ancien ministre des Transports souligne qu'il s'agit d'un choix fonctionnel et non politique. « J'assume entièrement la décision de doter les députés de moyens de déplacement pour accomplir efficacement leur mission », a-t-il déclaré.

Enfin, El Malick Ndiaye a tenu à rassurer l'opinion publique sur la transparence du processus. Il annonce que, dès la clôture du marché, la questure et la commission des marchés publics communiqueront officiellement pour apporter toutes les clarifications nécessaires.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.