Sénégal: Dakar - Les pousse-pousse et charettes interdits dans la zone du BRT dès le 8 janvier 2026

5 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

La Préfecture de Dakar a annoncé le renforcement de l'interdiction de circulation des véhicules à bras et à traction animale dans la zone d'influence du Bus Rapid Transit (BRT). La mesure entrera strictement en vigueur à compter du jeudi 8 janvier 2026, selon un communiqué officiel signé par le préfet du département de Dakar.

Cette décision s'appuie sur l'arrêté préfectoral n°274/P/D/DK du 26 juillet 2024, portant adoption d'un nouveau plan de circulation dans les zones concernées par le BRT. L'arrêté interdit formellement la circulation des pousse-pousse, charrettes et autres véhicules à traction animale dans ces axes stratégiques.

Malgré cette réglementation, les autorités constatent que certains usagers continuent d'utiliser ces moyens de transport dans la zone du BRT. Une situation qui, selon la Préfecture, engendre de fortes perturbations du trafic, un encombrement de la voie publique, ainsi que des risques accrus pour la sécurité des piétons, notamment lorsque ces véhicules stationnent sur les espaces qui leur sont réservés.

Face à ces manquements, l'administration annonce un durcissement des contrôles. À partir de la date indiquée, tout véhicule à bras ou à traction animale circulant ou stationnant dans la zone d'influence du BRT sera immobilisé et placé en fourrière. Les contrevenants s'exposeront également à des poursuites judiciaires, conformément aux lois et règlements en vigueur.

