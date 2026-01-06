Ethiopie: Le pays et le Sultanat d'Oman réaffirment leur volonté d'approfondir leur partenariat politique et économique

Addis-Abeba — L'Éthiopie et le Sultanat d'Oman ont franchi une étape importante pour approfondir leurs relations bilatérales en signant un mémorandum d'entente et en tenant leurs premières consultations politiques à Addis-Abeba.

L'Éthiopie et Oman ont tenu leurs premières consultations politiques bilatérales au ministère des Affaires étrangères, sous la coprésidence de la ministre d'État desAffaires étrangères, Hadera Abera, et du sous-secrétaire aux Affaires politiques du ministère des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Cheikh Khalifa bin Ali Al Harthy.

L'ambassadeur Hadera a mis en avant les réformes économiques et les opportunités d'investissement en Éthiopie, encourageant l'engagement omanais dans différents secteurs.

Les deux parties ont souligné l'importance de consultations régulières, de cadres de coopération régionale et de visites officielles pour approfondir leurs relations.

De son côté, Cheikh Khalifa bin Ali Al Harthy a exprimé l'intérêt d'Oman pour un développement de la coopération dans les secteurs bancaire et financier, pharmaceutique, de l'éducation, de la culture, de l'immigration légale, du tourisme et de la gestion du patrimoine.

Les deux parties ont signé un mémorandum d'entente sur les consultations politiques bilatérales afin de promouvoir la coopération bilatérale et de renforcer la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.