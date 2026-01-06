Ile Maurice: Le bébé de six mois admis en service de pédiatrie de l'hôpital SSRN

Le drame survenu à St-François Road, à Réunion-Maurel, Petit-Raffray, continue de susciter une vive émotion. Au-delà du meurtre de Sivanee Saminaden, c'est désormais le sort de leur bébé de six mois qui retient toute l'attention des autorités et des services sociaux. Selon les premiers éléments de l'enquête, le nourrisson aurait été violemment projeté dans un baril-poubelle par son père, Beltrami Bolzano Kemayou, lors d'une dispute.

Présentant des blessures à la jambe et à la tête, le bébé a été admis en urgence au service de pédiatrie de l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN), Pamplemousses. Des examens médicaux approfondis sont en cours afin d'évaluer l'ampleur des traumatismes subis. Pour l'heure, le nourrisson demeure hospitalisé et suivi de près par le personnel médical de l'hôpital.

Sur le plan social et légal, la situation du bébé fait l'objet d'une attention particulière. Le Family Support Service de Goodlands a déjà enclenché les démarches nécessaires en soumettant une demande d'Emergency Protection Order devant la cour de district de Pamplemousses, afin de garantir la protection immédiate de l'enfant.

Pour l'heure, aucune décision définitive ne sera prise quant à l'avenir du nourrisson - notamment en ce qui concerne son placement - avant la fin des examens médicaux et l'achèvement des rites funéraires de sa mère. En attendant, l'enfant demeure admis à l'hôpital SSRN à Pamplemousses.