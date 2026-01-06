Afrique: Éléphants/Etalons - Les conseils de Dagano aux Étalons

interview

Moumouni Dagano fait partie des joueurs burkinabè qui ont connu les chocs entre les Étalons et les Eléphants de Côte d'Ivoire. Le meilleur buteur de la sélection nationale avec 34 réalisations, a parlé à nos confrères de CS média du choc du mardi et donne des pistes à ses jeunes camarades pour sauter le verrou de pachyderme ivoirien.

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que le Burkina sera opposé à la Côte d'Ivoire en huitième de finale, la CAN 2025 ?

Ça m'a fait plaisir de savoir que le Burkina Faso va jouer contre la Côte d'Ivoire en huitième de finale de cette CAN. Un derby entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est comme le dit ça se joue en famille. C'est un match avec beaucoup d'enjeux. Et comme vous le savez un derby ça se gagne. Pour le moment on part avec un pronostic de 50/50. Le reste, c'est sur le terrain que ça va se décanter.

Vous qui avez joué contre la Côte d'Ivoire à votre époque comment on prépare un tel derby quand on est joueur ?

C'est un match comme les autres, l'atmosphère et l'ambiance sont différentes. Moi j'ai toujours perdu contre la Côte . Mais la nouvelle génération a déjà gagné contre les Eléphants en match amical. Je pense qu'ils peuvent récidiver cet exploit le mardi prochain. C'est vrai que les joueurs Ivoiriens sont très expérimentés. Par contre j'ai confiance à nos joueurs, pour peu qu'il donne leur maximum dans cette rencontre. À mon avis c'est la Côte d'Ivoire qui est sous pression car c'est elle qui est championne d'Afrique un titre. Si la Côte d'Ivoire gagne, on dira qu'elle est sur la route de succéder à elle-même. Mais si les Etalons gagnent, ce sera un exploit.

Qu'est-ce qui peut faire la différence sur le terrain ?

La différence, ce sera au niveau du collectif. Il faut jouer en bloc et le reste va se faire sur les détails. C'est vrai que offensivement les éléphants sont au top et ne sont pas facile à jouer, cependant l'avantage des Etalons c'est qu'ils sont imprévisibles. Quand les Etalons joue, il est difficile de prévoir quel sera le déroulement du match. Maintenant, il faudra être vigilant pour ne pas commettre d'erreurs. Si on fait une bonne entrée dans le jeu et qu'on tient jusqu'à la 90e minute, la victoire peut tourner à l'avant des Etalons.

En tant que buteur des Etalons, avez-vous des secrets ou des conseils à prodiguer aux attaquants ?

Comme je te disais tantôt, il faut évoluer un bloc, attaquer ensemble et défendre ensemble. Maintenant, il faudra pas être trop bas. Il faut monter d'un cran pour exercer le pressing. Mais tout cela en bloc. Cela va nécessiter de la condition physique. Heureusement, l'équipe a eu quelques jours de repos et elle est consciente que c'est un capital.

Quand vous dites que le match va se jouer à 50/50, voulez-vous dire que les Etalons peuvent regarder n'importe quel adversaire dans les yeux ?

Oui bien sûr, c'est vrai que beaucoup de gens voient la Côte d'Ivoire comme favorite dans cette rencontre. Mais dès que le match démarre, on ne regarde plus ses statistiques. C'est celui qui a le plus d'envie qui va s'imposer. Donc il faudra faire preuve de maturité. Je pense que si nos joueurs donnent leur maximum, la victoire sera de l'autre côté.

Selon vous, qu'est-ce qu'il fait la force aujourd'hui de ces Etalons ?

C'est cette petite folie que les annonces savent mettre dans un match. Ils sont capables de faire le pressing à n'importe quel moment. En plus il y a cinq ou six joueurs qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment. Cela est très important.

Aujourd'hui, vous êtes recordman de buts au sein de la sélection des Etalons, pensez-vous que ce record peut être battu un jour ?

Où marquer des buts, il n'y a pas de secret. Il faut tout donner lors des éliminatoires, c'est là-bas qu'il y a beaucoup de matchs à jouer. Pour battre ce record, il faut se mettre dans la tête de pouvoir scorer au moins cinq fois dans chaque campagne. Sinon lors de la phase finale c'est très compliqué car les matchs sont serrés. À mon avis je pense que Bertrand Traoré ou Frank Lassina Traoré sont capables d'atteindre ce record.

Enfin, je souhaite que le peuple soutienne Vaiana, les Etalons et les poussés jusqu'à la victoire finale. On a une belle génération qui a besoin des bénédictions de tout le monde pour atteindre ses objectifs.

Match international amical

Journalistes maliens et burkinabè main dans la main

Pendant que la CAN Maroc 2025 bat son plein, les Journaliste des Pays, membres de l'AES notamment du Mali et du Burkina ont trouvé le moyen de fraterniser ou du moins de confraterniser. Ils ont joué un match international amical, qui s'est soldé sur le score des quatre buts partout.

Une rencontre marquée par la présence des présidents des associations sportives de journalistes des deux pays, à savoir Ibrahim Diallo pour le Burkina (AJSB) et son homologue du Mali (AJSM) Oumar Baba Traoré. Cette rencontre s'est soldée sur le score de quatre buts partout, avec à la clef un triplé de Kader Traoré de L'Observateur Paalga. A souligner que l'arrivée de la rencontre, un Malien a accordé 10 minutes de temps additionnel, afin que son pays puisse égaliser.

Mais au-delà du résultat, c'est surtout l'esprit de camaraderie et de fair-play qui a dominé les débats, illustrant la qualité des relations entre les deux associations.

Le président de l'AJSB, et celui de l'AJSM se sont félicités de l'état d'esprit qui a prévalu tout au long du match. Ils ont rappelé l'importance de renforcer les liens entre associations sœurs, notamment au sein de l'espace AES, pour contribuer au rayonnement du journalisme sportif africain.

Les deux dirigeants ont procédé à l'échange symbolique de maillots et donné rendez-vous aux membres pour les prochaines activités communes.

Etalons, puissance 6

Les Etalons du Burkina ont terminé la première phase de la CAN 2025 avec 6 points en 3 matchs. Une performance rarement égalée par le Onze national en lors des différentes phases finales. D'ailleurs lors des coupes d'Afriques où le Burkina a réalisé les meilleurs résultats, l'équipe a toujours terminé la phase de groupe avec le minimum de points. En effet en 2013 en Afrique du Sud, le Burkina avait obtenu 5 unités. En 2017 au Gabon, c'était également 5 points. Cette fois l'équipe a fait mieux. Est-ce un signe qu'elle est mieux outillée pour aller le plus loin possible ? C'est l'espoir de tous les Burkinabè. Mais le reste ce sera sur le terrain.

En attendant, Edmond Tapsoba est le meilleur Etalon. D'ailleurs, il est le seul qui figure dans l'équipe, type de la came lors de la phase de groupe. Le sociétaire de Leverkusen, très solide en défense centrale fait mieux que de protéger les cages d'Hervé Koffi. Il s'est apporté ce supplément lors de phases offensives et essaie surtout casser les lignes pour être ce joueur au lanceur, capable d'alimenter l'attaque des Étalons. Il reste maintenant que l'ensemble des coéquipiers monte un cran, leur niveau afin de durer le séjour en terre marocaine.