Cote d'Ivoire: Hadj 2026 - Le Commissariat annonce 30 places VIP pour les séjours à Mina et Arafat

5 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Commissariat au Hadj a annoncé la mise à disposition de trente (30) places VIP destinées aux candidats définitivement inscrits dans le cadre du contingent étatique pour le pèlerinage à La Mecque au titre du Hadj 2026/1447H. L'information a été rendue publique à travers un communiqué officiel daté du 5 janvier 2026.

Ces places VIP concernent spécifiquement le séjour des pèlerins sur les sites de Mina et d'Arafat, étapes majeures et particulièrement éprouvantes du pèlerinage. Cette option vise à offrir des conditions de séjour améliorées à certains candidats désireux de bénéficier d'un confort supplémentaire durant ces moments clés du Hadj.

Selon le Commissariat au Hadj, cette offre est facultative et ne concerne qu'un nombre limité de pèlerins, soit trente bénéficiaires au total. Le coût de cette option est fixé à deux millions cinq cent trente mille francs CFA (2 530 000 FCFA). Le règlement devra être effectué exclusivement par chèque certifié, libellé à l'ordre de la Régie Hadj.

Le dépôt du chèque s'effectuera auprès de l'assistante de la Direction Générale des Cultes, conformément aux procédures administratives en vigueur. Le Commissariat insiste sur le respect strict de ces modalités de paiement, aucune autre forme de règlement n'étant acceptée.

Par cette initiative, les autorités entendent répondre à une demande spécifique de certains pèlerins tout en maintenant l'équité et la transparence dans la gestion du Hadj. Le Commissariat au Hadj rappelle par ailleurs que cette option n'est en aucun cas obligatoire et n'affecte pas les prestations standards prévues pour l'ensemble des candidats inscrits.

Pour toute information complémentaire, les candidats sont invités à contacter le Commissariat au Hadj au (+225) 05 66 862 929 ou à se rendre directement au siège de l'institution.

