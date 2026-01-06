Ile Maurice: Beltrami Bolzano Kemayou accusé d'une série d'agressions

Le Camerounais Beltrami Bolzano Kemayou, 24 ans, est soupçonné d'avoir mortellement agressés a compagne, Sivanee Saminaden, 29 ans, dans la nuit du 3 au 4 janvier à Petit-Raffray, puis d'avoir attaqué une conductrice française et menacé un adolescent au couteau. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait reconnu les faits lors d'une audition préliminaire. Après l'agression mortelle, il aurait pris la fuite, non sans avoir mis en danger leur nourrisson de six mois, dont l'état de santé est aujourd'hui jugé stable par les médecins.

Vers 2 heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, une conductrice française a été violemment agressée sur la route principale près de l'Intermart de Calodyne. La victime s'était arrêtée à un feu de signalisation lorsque Beltrami Bolzano Kemayou s'est brusquement approché de son véhicule.

L'agresseur a ouvert la portière avant gauche et l'a attaquée sans raison apparente. Il l'a mordue au niveau du nez et de la lèvre, lui en arrachant une partie, avant de prendre la fuite, laissant la conductrice blessée et en état de choc. Alertés, les services d'urgence sont rapidement intervenus. Selon les informations communiquées par la police, la victime est un admin clerk.

Elle a d'abord été admise à l'hôpital de C-Care de Grand-Baie, où elle a reçu des soins d'urgence, avant d'être transférée dans une clinique de la clinique C-Care Wellkin de Moka pour un traitement plus approfondi.

Une enquête policière a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette agression survenue aux premières heures du jour. Les enquêteurs ont également découvert qu'après avoir quitté le domicile familial, Beltrami Bolzano Kemayou se serait rendu sur la plage d'Anse-La-Raie, où il aurait brandi un couteau pour menacer un adolescent de 16 ans

Une vie brisée

Rattrapé par des habitants sur un pont de la région, Beltrami Bolzano Kemayou a été remis à la police, puis admis à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, à Pamplemousses, sous surveillance policière.

À sa sortie, il sera provisoirement inculpé pour meurtre et agression et placé en détention. À noter que nous avons contacté la police, qui nous a informés qu'à l'heure actuelle, le suspect est toujours hospitalisé.

L'autopsie a conclu à un décès causé par de graves blessures au crâne, révélant également plusieurs lésions anciennes et récentes. L'enquête se poursuit afin d'établir l'ensemble des circonstances entourant ce drame.