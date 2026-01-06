Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Des formations sur la performance des entreprises

Le Cabinet As Conseil a organisé, du 02 au 03 janvier à Pointe-Noire, une série de formations spécialisées sur la performance des entreprises et le bilan annuel afin de propulser leurs rendements ainsi que l'analyse des éléments compétitifs de ces organisations.

L'initiative permettra aux délégués des entreprises souhaitant assurer la croissance et la pérennité d'une organisation. En plus, ces formations aideront les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs stratégiques, financiers, opérationnels et commerciaux de manière efficace et efficiente.

En effet, un expert en gestion d'entreprise a rapporté que la performance d'une entreprise peut être évaluée à travers différents indicateurs tels que la rentabilité, la productivité, la qualité, la satisfaction client, etc.