Ile Maurice: Air Mauritius - D'un modèle d'excellence à une incertitude nationale, cap sur 2026

Air Mauritius (MK) traverse actuellement des turbulences financières et opérationnelles malgré une flotte moderne et une demande élevée. Ces problèmes, exacerbés par des défis de gouvernance et des demandes de restructuration, ternissent son image, bien que la compagnie cherche à se redresser et que des discussions stratégiques (notamment avec Qatar Airways) soient envisagées.

La compagnie nationale n'est pas une entreprise comme les autres. Pour une nation insulaire telle que Maurice, elle constitue un atout stratégique pour le développement économique, le tourisme et la souveraineté territoriale, et son histoire démontre qu'elle peut servir de modèle de réussite.

D'un autre côté, de récents développements soulignent les écueils potentiels qui surviennent lorsqu'une compagnie aérienne est utilisée comme un outil politique plutôt que d'être traitée comme une entreprise industrielle.

En 2021, un vaste conglomérat a été créé : Airport Holdings Ltd (AHL), censé chapeauter près d'une vingtaine d'entités liées à l'aviation. Or, depuis sa création, ni sa vision ni sa mission ni ses limites n'ont été clairement définies.

En 2024, l'arrivée d'un nouveau gouvernement n'a pas dissipé cette confusion. Quelle est donc la vocation d'AHL ? Est-ce un modèle inspiré du Moyen-Orient ? Est-il pertinent dans le contexte mauricien ? Doit-il être maintenu ou dissous ? Ces questions sont essentielles, d'autant plus que des sommes considérables de fonds publics y ont été injectées.

Pour 2026, le cap de MK est celui du redressement stratégique, visant à consolider sa reprise financière après les turbulences passées et un renforcement sur des routes stratégiques comme l'Afrique du Sud et l'Europe, tout en explorant d'éventuelles alliances stratégiques, notamment avec Qatar Airways.

La compagnie cherche à maintenir ses dessertes vers Le Cap, Johannesburg, Durban et Paris, ainsi que vers l'Asie, en s'appuyant sur ses partenariats pour élargir son réseau et sa présence sur les marchés.

Selon des spécialistes du secteur aérien et anciens employés de MK, «la bonne gouvernance ne peut plus être un slogan. Elle doit se traduire par une séparation stricte entre stratégie et gestion opérationnelle, une interdiction claire de toute ingérence politique, des comités d'audit, de risques et de nominations dominés par des membres indépendants, et une culture de responsabilité et de reddition de comptes».

De plus, selon certains analystes, il y a une urgence pour la mise en place d'un National Aviation Policy. Alors que presque tous les pays dotés d'un secteur aérien structuré en ont adopté un, Maurice fait figure d'exception.

Un tel plan doit définir clairement le rôle stratégique de MK, les priorités nationales de connectivité, le positionnement régional et international du pays, les obligations de service public, et les principes d'attribution des droits de trafic dans un cadre institutionnel transparent et dépolitisé. Dans le même ordre d'idées, la Direction de l'aviation civile doit être repensée, avec la mise en place d'une Autorité de l'aviation civile autonome, indépendante et professionnelle.

Le nouveau management de MK, sous la présidence de Dhiren Dabee et la direction générale d'André Viljoen, entreprend une vaste remise en ordre pour redresser la compagnie nationale et retrouver une trajectoire durable.

Le Premier ministre a récemment évoqué qu'un partenariat peut être bénéfique, mais il comporte aussi des risques majeurs. Il ne peut être envisagé sans que les objectifs nationaux ne soient définis au préalable. Qui mènera les négociations ? Des experts de l'aviation ou des responsables politiques ? Quels garde-fous seront mis en place pour préserver les intérêts nationaux à long terme ?

Maurice a besoin d'une compagnie aérienne nationale. Mais pas d'une compagnie instrumentalisée, instable et soumise aux cycles politiques. «MK doit redevenir une entreprise professionnellement gérée, stratégiquement orientée et institutionnellement protégée. Aujourd'hui, l'avenir de MK demeure profondément incertain. Les décisions prises - ou non prises - dans les mois à venir engageront le pays pour des décennies. Le gouvernement actuel en portera l'entière responsabilité», souligne encore un ancien directeur de MK.

Londres-Heathrow pas avant avril 2027

MK ne reprendra pas ses vols vers Londres-Heathrow avant avril 2027, selon une réponse écrite déposée à l'Assemblée nationale par le bureau du Premier ministre à la suite d'une question du député Tony Apollon.

Le transfert vers Gatwick, effectif depuis octobre 2023, est dû à des engagements contractuels limitant les options de MK. Les coûts élevés et les perspectives de développement limitées à Heathrow ont motivé ce déménagement.

La compagnie, qui opérait à Heathrow depuis 1973, espère explorer toutes les possibilités pour un retour, mais les contraintes actuelles retardent cette éventualité. Le choix de Gatwick facilite des partenariats, notamment avec EasyJet.