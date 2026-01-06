Afrique: CAN Maroc 2025 - Des intempéries perturbent l'ambiance des Fan zones de Marrakech

Alors que la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025 bat son plein et mobilise des milliers de passionnés de football à travers le Royaume, les conditions météorologiques défavorables viennent quelque peu troubler la ferveur populaire, notamment dans la ville de Marrakech. En cause, de fortes perturbations climatiques annoncées par la Direction générale de la météorologie, qui ont conduit le ministère marocain de l'Intérieur à lancer un appel solennel à la vigilance.

Dans un communiqué rendu public le vendredi 2 janvier 2026, les autorités ont exhorté l'ensemble des citoyens à faire preuve de la plus grande prudence et à prendre toutes les mesures préventives nécessaires, face aux risques liés aux intempéries prévues dans plusieurs régions du pays. Pluies soutenues, vents violents et conditions instables figurent parmi les phénomènes annoncés pour les jours à venir.

À Marrakech, ces aléas climatiques ont eu un impact direct sur l'ambiance de certaines Fan Zones, pourtant devenues des lieux emblématiques de rassemblement et de communion autour du football africain. La Fan zone officielle de la CAF, tout comme celle du village ÉLÉPH'FAN, ont vu leur animation fortement ralentie, affectant la mobilisation des supporters et la tenue de certaines activités culturelles et festives programmées en marge des matchs.

Malgré ces désagréments, les amoureux du ballon rond gardent espoir et appellent de leurs vœux une accalmie rapide des intempéries, afin de renouer avec l'effervescence qui caractérise habituellement ces espaces de convivialité et de partage. La CAN demeure en effet bien plus qu'une compétition sportive : elle est un moment de fraternité, de célébration des cultures et de rapprochement des peuples africains.

Dans ce contexte, la réouverture de la Fan zone de la Côte d'Ivoire, prévue pour ce lundi 5 janvier à 15 heures, suscite un regain d'enthousiasme. Capable d'accueillir plus de 500 supporters, cet espace se veut un véritable carrefour sportif, culturel, gastronomique et économique. Il symbolise également la solidité des relations fraternelles entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc, tout en mettant en avant les valeurs de vivre-ensemble et de solidarité africaine.

Le public y découvrira une ambiance résolument ivoirienne, portée par la ferveur des supporters venus de Côte d'Ivoire, de la diaspora et de plusieurs pays du continent, dans l'attente d'un retour à la normale pour vivre pleinement la fête du football africain.