Cote d'Ivoire: Bouaké/Lutte contre l'insalubrité - La mairie s'attaque aux dépôts sauvages d'ordures

Une opération « Grand ménage » a eu lieu au lendemain des fêtes de fin d'année.

La lutte contre l'insalubrité fait partie des prérogatives d'Amadou Koné, maire de la commune de Bouaké. Ainsi, il a organisé une opération «Grand ménage» pour débarrasser la ville des dépôts sauvages d'ordures.

Le 2 janvier, il a conduit une séance de nettoyage sur la voie de la Sari, à la gare routière de Diabo et Brobo ainsi qu'au quartier Koko.

Le maire était accompagné du personnel municipal en charge de la lutte quotidienne contre l'insalubrité. Il a supervisé le curage des caniveaux et des circuits d'évacuation des eaux usées complètement bouchés par les ordures domestiques, notamment les sachets plastiques. Il a sensibilisé les populations riveraines à l'importance de vivre dans un cadre sain.

Pour lui, les fêtes de fin d'année ont favorisé la prolifération des ordures. « Les fêtes se sont bien passées. Nous nous en félicitons. Mais il se trouve que ces retrouvailles ont généré des ordures. La fête est finie, il faut nettoyer la ville. Nous nous sommes organisés pour mener cette opération », a-t-il déclaré. Et d'ajouter : « Il faut que tout le monde se mobilise pour que notre environnement soit propre ».

Aimé Yao, président du centre commercial Amadou Koné, a invité les Bouakéens à lui emboîter le pas. « Si le maire met la main à la pâte, il n'y a pas de raison que nous restons en marge de cette lutte contre l'insalubrité », a-t-il indiqué.