Cote d'Ivoire: Tanda - L'Unicef solidaire de plus de 1 000 enfants de communautés villageoises

Environ 1 150 enfants issus de onze communautés villageoises périphériques de la ville de Tanda ont reçu le 4 janvier 2026, des cadeaux de l'Unicef Côte d'Ivoire, marquant ainsi la solidarité de l'institution à leur égard. Cet événement, qui s'est traduit par une journée de partage, a été honoré par la présence du Représentant résident de l'Unicef, Jean-François Basse.

Jean-François Basse a saisi cette occasion pour lancer un appel à la mobilisation de tous les acteurs de la société en faveur de la protection et de la promotion des droits des enfants en Côte d'Ivoire. Car a-t-il souligné, la préservation des droits des enfants ne peut être l'affaire d'une seule institution.

Selon lui, elle nécessite une implication concertée des autorités, des chefs religieux, des parents et du secteur privé. Pour le patron de l'Unicef Côte d'Ivoire, garantir à chaque enfant un acte de naissance, une éducation de qualité et un environnement protecteur contre toute forme de violence est une responsabilité partagée qui conditionne l'émergence d'une nation forte et équitable.

« Le droit au jeu et à la joie est universel. En célébrant avec ces 1 150 enfants, nous réaffirmons que chaque vie d'enfant compte et que l'Unicef continuera de se tenir aux côtés des communautés pour bâtir un avenir protecteur pour tous les enfants ivoiriens », a soutenu le Représentant résident.

Cette journée a été, pour les enfants, une véritable célébration, meublée de jeux, de chants et de quiz. Ils ont également été instruits sur leurs droits fondamentaux, notamment la santé, la protection et l'éducation. Par ailleurs, ils ont appris leurs devoirs envers leurs parents et leur communauté, renforçant ainsi leur rôle de futurs citoyens responsables.