Cote d'Ivoire: Tourisme et artisanat - Un salon ivoiro-tunisien annoncé pour février

La première édition du Salon de l'artisanat et du tourisme ivoiro-tunisien (Satit) se tiendra à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan, du 5 au 8 février 2026. Cette initiative est portée par Rim Saidi, vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Tunisie-Côte d'Ivoire, et Nadiani Fadiga, présidente de l'Ong African Green Youth.

Le Satit se positionne comme la plateforme économique et culturelle de référence dédiée exclusivement au renforcement des liens entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie dans les secteurs stratégiques de l'artisanat et du tourisme.

Cet événement inédit a pour ambition de célébrer le savoir-faire exceptionnel des artisans et de révéler la diversité des destinations touristiques des deux pays.

Événement au cœur des enjeux économiques et culturels, le Satit vise à offrir une vitrine aux artisans ivoiriens et tunisiens (céramique, tissage, maroquinerie, bijouterie, sculpture sur bois, etc) pour valoriser leur travail et exporter leur créativité.

Le salon vise aussi la promotion du tourisme bilatéral et stimuler les échanges commerciaux. Il s'agit, in fine, d'un pont culturel pour faire découvrir la richesse culturelle tunisienne et vice-versa.

Une sélection d'artisans, de coopératives, d'institutions touristiques et de Pme des deux pays a été effectuée pour présenter le potentiel d'innovation des forces vives des nations ivoirienne et tunisienne.

Au-delà des stands d'exposition, le Satit promet un programme riche et varié, à travers des défilés de mode, des ateliers de découverte (poterie, tissage de chechia), des conférences sur les enjeux du tourisme, et des démonstrations de savoir-faire en direct.

Sans oublier des espaces de dégustation et de vente de spécialités culinaires des deux pays.