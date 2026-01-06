Cote d'Ivoire: Hommage - Bomou Mamadou célébré par la famille Bassa

La fête du nouvel an a pris une dimension toute particulière, cette année, au sein de la famille Bassa-Bomou. Elle a rendu hommage à Bomou Mamadou, l'un de ses plus illustres fils et figure emblématique de la culture ivoirienne.

À travers une cérémonie empreinte d'émotion et de fierté, parents et proches l'ont célébré pour le travail abattu et les distinctions reçues au fil de sa riche carrière.

Artiste multicarte, Bomou Mamadou est à la fois chanteur, auteur-compositeur, musicien, maître tambourinaire, parolier et metteur en scène. Affectueusement appelé « Maître de la parole », il s'est imposé comme l'un des gardiens de la tradition orale et des arts vivants en Côte d'Ivoire.

Son parcours exceptionnel lui a valu de nombreuses distinctions nationales et internationales, saluant son apport inestimable au rayonnement culturel.

Il a été notamment fait chevalier de l'Ordre de la Francophonie, officier de l'Ordre national et officier du Mérite culturel. Il a reçu le Prix africain de développement (Padev) du Meilleur parolier d'Afrique et le Prix d'excellence des arts vivants décerné le 4 août 2025.

La célébration a également mis en lumière l'héritage de la famille Bassa qui a offert à la Côte d'Ivoire plusieurs figures majeures du monde des arts. Dont Kadhy Bomou, emblème de la scène et auteure reconnue. Preuve que, dans cette famille, l'art se transmet de génération en génération.

Au cours de la cérémonie, de nombreux présents ont été offerts à Bomou Mamadou, dont deux ensembles de pagne kita. Des symboles forts de la reconnaissance et de l'attachement aux valeurs culturelles africaines.

Dans son discours, il a exprimé sa gratitude à sa famille. Et a rendu hommage à sa sœur, Kadhy Bomou, qui, selon lui, lui a permis d'embrasser cette carrière artistique.

Placée sous le signe de la convivialité et de la reconnaissance, la rencontre a été ponctuée de chants, d'échanges fraternels et de souvenirs partagés. En début de soirée, elle s'est achevée dans une ambiance festive.