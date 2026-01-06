Afrique: CAN 2025 - Sébastien Désarbre affiche son optimisme face aux Algériens

A quelques heures du match Algérie-RDC, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur national de la RDC croit en la victoire de ses joueurs.

Lors de la conférence d'avant-match, tenue lundi 5 janvier à Rabat, Sébastien Désarbre a clarifié l'état d'esprit qui règne au sein du groupe congolais en déclarant :

« Nous sommes concentrés uniquement sur la qualification », écartant toute distraction liée au prestige de l'adversaire ou à l'environnement médiatique.

L'affiche Algérie-RDC s'annonce indécise, avec une issue incertaine pour les deux formations.

Si les Congolais n'ont jamais battu leurs adversaires du jour en match officiel, le sélectionneur national affiche sa détermination à briser le signe indien et à battre cette équipe pour passer au tour suivant.

Les Algériens et les Congolais qui s'affrontent aujourd'hui arrivent chacun avec leurs atouts pour faire mal à l'autre.

Face aux Léopards, les Fennecs jouissent des faveurs des pronostics au regard de leur position dans le dernier classement de la Fédération internationale de football association (FIFA).

troisièmes en Afrique et 34e au monde, tandis que les Congolais sont neuvièmes en Afrique et 56e au monde.

Les Algériens abordent ce deuxième tour après un parcours sans faute dans la phase de groupes : trois victoires en trois matchs, soit 9 points, avec 7 buts marqués et un seul encaissé. Ils ont ainsi occupé la première place de leur groupe.

Les Congolais, eux, étaient classés deuxièmes avec 7 points, 5 buts marqués et un but encaissé. Particularité : lors de leur dernière sortie, déjà qualifiés, ils ont fait tourner leur effectif.

Première leçon à tirer : ces deux nations disposent d'une bonne profondeur de banc. Les entraîneurs des deux sélections réservent des surprises, tant en ce qui concerne le onze de départ que le système de jeu.

Toutefois, ces deux sélectionneurs ont indiqué que ce sera un match difficile, mais chacun croit en sa victoire à l'issue d'une rencontre qui peut se jouer pendant 90 minutes ou plus, avec la possibilité d'en arriver aux tirs au but.

Par rapport à cette rencontre, les réseaux sociaux s'enflamment.

Une chose est sûre : les Congolais vont bénéficier du soutien marocain, en raison de l'antagonisme politique qui existe entre Alger et Rabat.