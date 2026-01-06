Burkina Faso: Montée des couleurs nationales - Le rituel républicain perpétué à l'immeuble du pays

Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, Edasso Rodrigue Bayala, a présidé la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs nationales, lundi 5 janvier 2026 à Ouagadougou.

Sous le firmament matinal de la capitale burkinabè, les agents du ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité et celui en charge de la justice se sont assemblés en cette première levée collective de l'étendard national de l'année.

En effet, cette cérémonie mensuelle inaugure officiellement le calendrier des activités civiques de l'année 2026. Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, Edasso Rodrigue Bayala, a mis en exergue la dimension hautement symbolique de cet événement.

Selon lui, ce rituel offre à chaque citoyen une occasion privilégiée d'exprimer son attachement patriotique et sa fierté d'appartenir à la Nation burkinabè, tout en réaffirmant son engagement indéfectible et sa fidélité absolue envers la Patrie.

A cet effet, le Garde des Sceaux a exhorté avec vigueur les agents de la Fonction publique à incarner les valeurs nationales « dans leur cœur et dans leur esprit ». Le ministre Bayala, en outre, a rendu un hommage appuyé aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et à l'ensemble des acteurs mobilisés dans la défense de l'intégrité territoriale.

« C'est grâce à leur détermination inébranlable et à leur courage exemplaire que notre pays peut aujourd'hui restaurer sa dignité, recouvrer pleinement sa souveraineté et garantir aux populations la possibilité de vaquer librement à leurs occupations », a-t-il déclaré. Evoquant l'exercice 2025, le ministre chargé de la Justice a adressé ses félicitations à l'ensemble du personnel pour les performances accomplies, en dépit d'un contexte opérationnel marqué par de substantielles contraintes sécuritaires et humanitaires.

Il a particulièrement salué la résilience remarquable et le professionnalisme dont ont fait montre les agents des deux départements ministériels concernés. Le Garde des Sceaux a encouragé chacun à poursuivre son engagement avec une détermination renouvelée et un esprit de sacrifice, deux vertus qu'il estime cardinales pour l'accomplissement des missions qui attendent l'administration au cours de l'année.

Pour le ministre Bayala, l'année 2026 s'annonce comme une période déterminante pour les deux départements ministériels. D'une part, elle sera marquée par la mise en œuvre effective du nouveau Code général des collectivités territoriales et, d'autre part, l'opérationnalisation des juridictions coutumières.