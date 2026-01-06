Burkina Faso: Montée des couleurs nationales - Les ministères en charge de l'industrie et de l'énergie sacrifient à la tradition

Les ministres chargés de l'Industrie, Serge Poda et de l'Energie, Yacouba Zabré Gouba, ont présidé la traditionnelle montée mensuelle des couleurs nationales, lundi 5 janvier 2026, à Ouagadougou.

Comme à l'accoutumée, chaque premier lundi du mois, les personnels des départements ministériels en charge de l'industrie et de l'énergie hissent le drapeau national pour exprimer leur patriotisme et leur citoyenneté, ainsi que leur amour pour la Patrie.

Dans le même élan, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda et celui de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, ont présidé la traditionnelle montée mensuelle des couleurs nationales, lundi 5 janvier 2026, à Ouagadougou, au sein de l'immeuble du 15 Octobre.

Renouvelant leur esprit d'appartenance à la Nation, les agents des deux ministères ont entonné en chœur l'hymne national pour monter le drapeau national. Après cette solennité, le ministre chargé du Commerce a souligné que la tradition qu'ils ont consacrée est particulière en ce sens qu'il s'agit de la première montée des couleurs de la nouvelle année 2026. A cet égard, il a souhaité à l'ensemble des agents ses vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, tout en insistant sur la santé et la paix.

« La santé est le capital premier pour tout être humain. La paix et la sécurité sont les conditions essentielles pour la mise en œuvre de nos activités sociales, professionnelles, publiques, administratives, personnelles et communes », a-t-il justifié. Serge Poda a ajouté ses vœux de bonheur, de prospérité qui, selon lui, sont essentiels pour l'épanouissement individuel et collectif.

Il a saisi cette opportunité pour réitérer l'appel et l'invitation du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui demande à chaque Burkinabè de rester le fervent défenseur de l'intérêt général et de la Patrie, dans le temps comme dans l'espace.

« Que nous soyons ces patriotes convaincus et convaincants et davantage engagés pour la cause nationale, dans tous les actes que nous posons », a-t-il soutenu. Pour lui, 2025 a été parsemée d'événements heureux et malheureux. C'est pourquoi, il a dit prier Dieu et évoquer les mânes des ancêtres afin qu'ils éloignent des événements malheureux et renforcent les événements heureux autour d'eux.

Accompagner l'œuvre de la reconstruction

« Que les résultats que nous avons engrangés en 2025 se renforcent et que nous puissions continuer à être les meilleurs dans notre environnement, en Afrique et dans le monde », a-t-il lancé. A sa suite, son collègue chargé des Mines, Yacouba Zabré Gouba, a également joint sa voix pour souhaiter aux personnels des deux ministères ses vœux les meilleurs pour 2026. Puis, il a demandé qu'ils puissent avoir une pensée pieuse pour l'ensemble des Forces combattantes qui ont perdu leur vie sur le théâtre des opérations.

« Je voudrais également que nous puissions porter dans nos prières, les collaborateurs qui nous ont quittés en 2025. Que Dieu et les mânes de leurs ancêtres les accueillent et fassent en sorte qu'ils aient un repos éternel », a-t-il souhaité.

Lors du deuxième Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) de l'année de 2025, a-t-il poursuivi, le département a pu faire un bilan des activités réalisées et des projections. A cet égard, le ministre chargé des Mines a traduit ses remerciements à l'ensemble du personnel pour le travail abattu et les acquis engrangés en 2025.

Le ministre Gouba a aussi encouragé l'ensemble des agents à redoubler d'effort pour qu'ils puissent s'inscrire durablement dans la vision de la Révolution progressiste populaire et bâtir un Burkina Faso meilleur. Il les a exhortés à travailler dans la solidarité afin de relever les défis de 2026.