Burkina Faso: Opération « Wibga » - La gendarmerie sécurise l'axe Dédougou-Ouarkoye

La 5e Légion de gendarmerie, à travers son escadron et sa Brigade de la prévention routière (BPR), a organisé une patrouille de sécurisation du tronçon Dédougou-Ouarkoye et de ses axes secondaires sur la Route nationale n°10 (RN 10), route Bobo-Dioulasso/Dédougou, le mercredi 31 décembre 2025. Cette mission entre dans le cadre de l'opération « Wibga » pour la sécurisation des personnes et de leurs biens à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Déployée sur les territoires des régions de Bankui et du Sourou, la 5e Légion de gendarmerie incarne déjà la nouvelle dynamique prônée par la Gendarmerie nationale en matière de sécurité routière. Résolument engagée dans la prévention et la sécurisation en zone rurale, elle applique les nouvelles orientations qui privilégient des interventions mobiles, réactives et proches des usagers.

C'est pourquoi l'escadron et la Brigade de la prévention routière (BPR) de la gendarmerie de Dédougou ont saisi l'occasion que leur offre l'opération « Wibga » pour organiser, le mercredi 31 décembre 2025, une opération de sécurisation de l'axe Dédougou-Ouarkoye et de ses pistes annexes.

Susciter plus de sécurité, prévenir les risques d'accidents de circulation et sensibiliser les usagers de la route pendant ces moments de fêtes de fin d'année, tels étaient, entre autres, les objectifs visés par cette sortie sur une distance d'environ 50 km. Après un débriefing au sujet des consignes et aussi des objectifs de la mission, conduit par le commandant de l'escadron, le lieutenant Ousséni Kiénou, l'équipe d'escorte, avec à bord des journalistes, a pris la direction de Ouarkoye, localité située à une cinquantaine de kilomètres de Dédougou.

A peine une vingtaine de minutes de route, nous voilà à Kamandena, village situé à environ une quinzaine de kilomètres de la ville. A l'entrée de cette bourgade, nous avons débouché sur une équipe de la BPR. Les éléments sont distinctifs par leurs gilets. Ils procédaient à des contrôles des documents d'identité des usagers de la route, mais aussi à la vérification des pièces des engins. Dans la foulée, les agents sensibilisaient au port du casque en circulation, jugé comme un outil protecteur en cas d'accident.

Appel à la prudence

A la tête de cette équipe, il y avait l'adjoint au commandant de la BPR de gendarmerie de Dédougou, l'adjudant-chef, Ismaël Koudougou Kabré. Il a confié que cette mission de sécurisation vise à réduire au maximum les risques d'accidents et à permettre aux populations de vaquer sereinement à leurs occupations pendant ces moments de fin d'année caractérisés par des célébrations.

A l'en croire, leur sortie participe de la mise en œuvre de l'action gouvernementale en matière de sécurité et de prévention routières. L'usager de la route, Abdoulaye Konaté, apprécie cette opération qui contribue à sauver des vies pendant ces moments d'effervescence.

A la hauteur du village de Sagala, le convoi a quitté la RN 10 pour se positionner à l'extrême nord du village. Des usagers y sont contrôlés et sensibilisés. La gendarmerie a mis à profit cette sortie pour se familiariser avec les villageois à travers de petits échanges sur la sécurité et la prévention routière. Même si M. Kabré a dit constater que le port du casque en circulation n'est pas encore la chose la mieux partagée, il a tiré un motif de satisfaction quant à la réception du message par les populations.

Après ces contrôles sur des pistes rurales, le voyage a repris. Ouarkoye est au bout du chemin après environ trois quarts d'heure de route. Dans ce chef-lieu de commune rurale, nous avons découvert un dispositif sécuritaire qui rassure, comme l'a souligné ce villageois.

« Depuis plus de dix jours, ces hommes sont là. Ça nous permet d'aller et venir sans crainte », s'est-il réjoui. Ce dispositif est l'œuvre des hommes de la Brigade territoriale (BT) de gendarmerie de Ouarkoye, avec les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) du village, depuis le 14 décembre dernier.

Le commandant de la BT, l'adjudant-chef, Saïdou Traoré, a confié que ce dispositif sécuritaire, établi tout autour du village comme à l'intérieur, restera en place jusqu'au 15 janvier 2026. Il a conclu par un appel à la prudence pendant ces moments de fêtes de fin d'année.