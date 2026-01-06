Burkina Faso: Région du Nakambé - Le gouverneur invite les corps constitués à la mobilisation

6 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Anselme Kambire

Le gouverneur du Nakambé, Yiyé Abraham Somdo, a invité, le lundi 5 janvier 2026, lors de la cérémonie de montée des couleurs, à Tenkodogo, les corps constitués de la région, à se mobiliser pour soutenir les forces combattantes et les Initiatives présidentielles.

Le gouverneur du Nakambé, Yiyé Abraham Somdo, a appelé l'ensemble des corps constitués de la région à plus d'engagement aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS), aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et à renforcer la mobilisation autour de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo et le Fonds de soutien patriotique (FSP). L'appel a été lancé, lors de la cérémonie de montée des couleurs nationales, le lundi 5 janvier 2026, au gouvernorat de Tenkodogo.

Pour lui, 2025 a encore été une année difficile parce que la région du Nakambé n'est pas étrangère à la situation globale du pays. « Des situations malencontreuses, conjoncturelles liées au terrorisme ont hélas perturbé la mise en œuvre de certaines activités et projets pourtant très ambitieux », a-t-il déploré.

Toutefois, il a indiqué que 2025 aura permis de mettre en relief la résilience de la population du Nakambé et singulièrement celles des corps constitués qui, grâce aux opérations de reconquête des zones sous emprises terroristes, ont engrangé des résultats fort appréciables dans plusieurs secteurs. Yiyé Abraham Somdo a saisi l'occasion pour rendre hommage aux forces combattantes.

« C'est grâce aux FDS et VDP que le drapeau flotte fièrement ici et partout sur le territoire national », a-t-il déclaré. Pour l'année en cours, il a souligné que 2026 commence avec un grand espoir, celui de voir le Burkina Faso débarrassé du terrorisme. « Cet espoir ne sera qu'un leurre tant que l'ordre et la discipline n'en sont pas les piliers fondamentaux », a-t-il lancé.

Selon le gouverneur Somdo, l'ordre et la discipline permettent un vivre- ensemble, fondé sur les valeurs burkinabè et facilitent l'efficacité organisationnelle. Il a invité chaque membre des corps constitués à montrer en 2026 au monde entier que le Burkina Faso reste debout, résilient et résolument tourné vers l'avenir.

