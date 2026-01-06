Afrique de l'Ouest: Reconquête du territoire - Djibasso soutient le président du pays à travers une marche

Des centaines de jeunes de la ville de Djibasso ont participé, ce lundi 5 janvier 2026, à une marche de soutien visant à réitérer leur engagement envers le leader du pays, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans un contexte marqué par une lutte acharnée pour la souveraineté du Burkina Faso.

Sous un ciel clair, les manifestants ont brandi les drapeaux des trois pays membres de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), tout en scandant des slogans tels que « IB, IB, IB ! » pour marquer leur soutien indéfectible au capitaine Traoré. La marche est partie du centre-ville de Djibasso pour se diriger vers la sortie ouest de la commune, où un message fort a été délivré. Le porte-parole de la jeunesse de Djibasso, François Dembélé, a souligné l'importance de cette mobilisation.

« Nous avons organisé cette marche pour affirmer notre soutien au capitaine Ibrahim Traoré, qui fait face à une énième tentative de coup d'Etat que nous condamnons fermement », a-t-il déclaré. La jeunesse de Djibasso a dit être prête à défendre la souveraineté du Burkina Faso sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Que Dieu protège notre leader contre les ennemis », a ajouté M. Dembélé, insistant sur la nécessité de rester unis face aux défis sécuritaires que traverse le pays. Outre le soutien politique, la jeunesse a également exprimé ses préoccupations concernant la situation sécuritaire dans les communes de Djibasso et de Madouba.

« Nous profitons de cette occasion pour interpeller les autorités sur la nécessité de renforcer la sécurité dans ces deux communes frontalières », a ajouté le porte-parole. Les jeunes ont, par ailleurs, appelé le gouvernement malien à intensifier ses efforts pour sécuriser la zone frontalière, déplorant que certains villages et communes frontaliers soient dépourvus de dispositifs sécuritaires adéquats.

« Nos Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi que nos Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), se battent sans relâche, mais les terroristes se réorganisent et reviennent en renfort », a expliqué un marcheur. Les manifestants ont rappelé que la coopération régionale est essentielle, notamment entre le Burkina Faso et le Mali, deux pays voisins et membres de l'AES. « En tant que voisins et partenaires au sein de l'AES, nous devons collaborer pour assurer la sécurité de nos populations », ont-ils insisté.

Pour matérialiser leur soutien aux Forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux Volontaires pour la défense de la patrie, les jeunes de Djibasso ont organisé une collecte volontaire de fonds, traduisant ainsi leur solidarité par des actes, au-delà des mots. Cette marche de soutien, loin d'être un simple événement de façade, a constitué un moment fort de mobilisation populaire, symbolisant l'engagement indéfectible de la jeunesse de Djibasso en faveur de la stabilité, de la souveraineté et de la sécurité du Burkina Faso.