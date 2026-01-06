Afrique: CAN 2025 - Le Nigeria impressionne, l'Egypte passe par les prolongations

Porté par le trio Lookman-Osimhen-Adams, le Nigeria s'est imposé 4-0 face aux Mambas du Mozambique.

Ça a été plus laborieux pour l'Egypte, contrainte de passer par les prolongations pour soumettre le Bénin (3-1). Dominateurs, les Pharaons ont eu beaucoup d'occasions face aux Guépards. Mais il aura fallu attendre la 68e et le but d'Attia, qui conclue un beau mouvement collectif d'un tir à l'entrée la surface.

Le Bénin égalise à la 82e par Dossou avec la complicité de Fatouh et El Shenawy.

En prolongations, l'Egypte ne va cette fois pas gamberger et fait la différence dès la 97e par une tête d'Ibrahim, sur un centre d'Attia.

Mo Salah parachève le succès égyptien à la 120e+4, portant son total personnel à trois réalisations dans cette CAN.

Les Super Eagles ont vite donné le ton avec un but logiquement refusé pour une position de hors-jeu d'Osimhen après 1minute 35 de jeu. Qu'importe, puisque Lookman ouvre finalement la mise sur un service du Sévillan Adams.

Cinq minutes plus tard, Osimhen double le score à la réception d'un centre de Lookman, légèrement dévié par Adams. Dynamiteur du jeu, Lookman met le feu à la surface mozambicaine et centre pour l'attaquant de Fenerbahçe, auteur de son 3e but du tournoi. Le festival nigérian s'achève par le but d'Adams qui conclue d'une belle frappe un mouvement initié par Simon relayé par Lookman, désigné « homme du match ».