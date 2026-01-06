Togo: Hors de l'hémicycle - Les députés sur le terrain

6 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Sous le titre « Des vacances pour les élus du peuple », L'Union annonce mardi la fin de la session parlementaire, close fin décembre, avec une reprise prévue dans trois mois.

Une lecture rapide pourrait laisser croire à une longue parenthèse de repos pour les députés. La réalité est plus nuancée.

Parler de « vacances » est en effet inexact. Si l'activité législative en séance est suspendue, le travail parlementaire, lui, se poursuit autrement. Cette période sans débats à l'Assemblée est traditionnellement consacrée au travail de terrain. Les députés retournent dans leur circonscription pour rencontrer les élus locaux, les associations, les acteurs économiques et, surtout, les habitants.

Permanences, déplacements, dossiers individuels, préparation des textes à venir : l'agenda reste chargé, loin de l'image d'une pause estivale avant l'heure. Une distinction que le titre de L'Union, volontairement accrocheur, ne prend pas le temps d'expliquer, au risque d'entretenir une confusion récurrente entre suspension des travaux parlementaires et inactivité des élus.

