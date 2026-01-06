Togo: Femmes en politique - Plus visibles, mais encore sous-représentées

Le Togo poursuit une dynamique déterminée en matière de promotion du genre dans l'espace public et politique. Des progrès sont enregistrés, même si les chiffres révèlent encore d'importants déséquilibres.

Selon le Document budgétaire sensible au genre 2026, la représentativité des femmes demeure inégale au sein des départements ministériels et des sphères décisionnelles. Dans l'administration centrale, elles occupent 13,33 % des postes nominatifs. Au Parlement, leur présence est plus marquée mais reste minoritaire, avec 21,24 % des sièges à l'Assemblée nationale et 26,22 % au Sénat.

Au niveau des collectivités territoriales, la situation est similaire. Les femmes représentent 20 % des gouverneurs de région et seulement 15 % des membres des conseils municipaux et régionaux. Ces chiffres traduisent des avancées réelles, mais aussi la nécessité d'accélérer les réformes pour une participation plus équilibrée à la gouvernance locale et nationale.

Sur le plan économique, des efforts soutenus sont engagés pour favoriser l'autonomisation financière des femmes. L'accès aux financements constitue un levier central de cette politique. À cet égard, le Fonds national de la finance inclusive se distingue par une orientation volontariste : 65 % des crédits octroyés ces dernières années ont bénéficié aux femmes, soutenant des activités génératrices de revenus et des initiatives entrepreneuriales, notamment en milieu rural.

L'ambition affichée par les autorités est de renforcer le cadre juridique, institutionnel et organisationnel afin de réduire significativement les inégalités sociales basées sur le genre, à l'échelle sectorielle. L'objectif est de faire du développement inclusif et durable une réalité tangible pour l'ensemble de la population.

Dans cette perspective, plusieurs actions sont annoncées pour l'année en cours.

Elles portent notamment sur l'amélioration de l'accès des femmes à la terre en milieu rural pour les besoins agricoles, le renforcement des mécanismes de financement dédiés à l'entrepreneuriat féminin, ainsi que l'intensification de la lutte contre les violences basées sur le genre.

Si les indicateurs témoignent d'une volonté politique affirmée, les défis restent nombreux. La consolidation des acquis passera par la mise en oeuvre effective des mesures annoncées, un suivi rigoureux des politiques publiques et une mobilisation accrue de l'ensemble des acteurs. À ce prix, l'égalité de genre pourra devenir un pilier durable du développement au Togo.