Sénégal: Ousmane Sonko instruit la SONACOS d'acheter 450 mille tonnes d'arachides

Kaolack — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, venu à Kaolack (centre) à la rencontre d'acteurs de la filière arachide, a annoncé avoir instruit la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) d'acheter 450 mille tonnes de graines d'arachides.

"Jai instruit la SONACOS d'acheter 450 000 tonnes au lieu des 250 000 tonnes", a-t-il notamment indiqué, soulignant qu'il y a un besoin de 106 milliards de francs CFA pour que la SONACOS puisse acheter 250 000 tonnes.

Ousmane Sonko a fait cette annonce lundi dans la capitale du Saloum où il a visité l'usine de la SONACOS de Lyndiane, en vue de constater l'évolution de la campagne de commercialisation des graines d'arachides.

Il s'est, ensuite, rendu a Ndiaffate Sérère où il a rencontré des acteurs du secteur agricole de la région de Kaolack.

Selon le chef du gouvernement, malgré la situation qu'il a trouvée sur place, 50 à 75 milliards de francs CFA seront mobilisés au profit de la SONACOS afin qu'elle puisse acheter la production.

D'après lui, "tout ne peut être réglé en un jour, d'autant plus que certaines choses découlent de défaillances dans nos services".

"Dans les prochains jours, vous verrez les mesures que nous avons prises pour que la production d'arachide soit achetée le plus rapidement", a rassuré le Premier ministre.