Sénégal: Diourbel - Des difficultés persistantes dans la commercialisation de l'arachide

"Depuis la fixation du prix du kilogramme d'arachide à 305 francs CFA, les paysans éprouvent des difficultés à trouver des opérateurs capables d'acheter leurs productions", a déclaré le secrétaire général de la Fédération des groupements paysans associés du Baol (FEGPAB), Modou Faye.

"Il est difficile, à l'heure actuelle, d'identifier les points de collecte pour faciliter l'orientation des producteurs", a-t-il déploré, soulignant que cette situation contraint de nombreux paysans à brader leurs récoltes à des prix oscillant entre 250 et 275 francs CFA le kilogramme.

Selon M. Faye, des commerçants s'approvisionnent dans les marchés parallèles, notamment les "loumas" (marchés hebdomadaires) à des prix bien en deçà du tarif officiel. Il attribue cette situation, entre autres, à la non-libéralisation du marché aux opérateurs étrangers, ce qui, selon lui, pourrait faciliter la commercialisation.

Il a également signalé le dysfonctionnement des points de collecte mis en place dans la zone, poussant davantage les producteurs à vendre leurs récoltes "à perte".

De son côté, le directeur régional du développement rural (DRDR), Souleymane Diop, a annoncé que la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), en collaboration avec le Comité national interprofessionnel de la filière arachide (CNIA), a mis en place 51 points de collecte dans la région, dont huit dans le département de Diourbel et 43 à Mbacké.

Il a précisé que le département de Bambey ne dispose pas encore de points de collecte fonctionnels.

M. Diop a toutefois assuré que la campagne de commercialisation a bien démarré dans la région de Diourbel, ajoutant que les camions ont déjà commencé à décharger de l'arachide au niveau de l'unité locale de la SONACOS.