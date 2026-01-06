Sénégal: Diourbel - Des difficultés persistantes dans la commercialisation de l'arachide

5 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Acteur

Diourbel — Les paysans peinent toujours à écouler correctement leurs productions d'arachide dans la région de Diourbel (centre) malgré le démarrage effectif de la campagne de commercialisation, a déclaré le secrétaire général de la Fédération des groupements paysans associés du Baol (FEGPAB), Modou Faye.

"Depuis la fixation du prix du kilogramme d'arachide à 305 francs CFA, les paysans éprouvent des difficultés à trouver des opérateurs capables d'acheter leurs productions", a déclaré le secrétaire général de la Fédération des groupements paysans associés du Baol (FEGPAB), Modou Faye.

"Il est difficile, à l'heure actuelle, d'identifier les points de collecte pour faciliter l'orientation des producteurs", a-t-il déploré, soulignant que cette situation contraint de nombreux paysans à brader leurs récoltes à des prix oscillant entre 250 et 275 francs CFA le kilogramme.

Selon M. Faye, des commerçants s'approvisionnent dans les marchés parallèles, notamment les "loumas" (marchés hebdomadaires) à des prix bien en deçà du tarif officiel. Il attribue cette situation, entre autres, à la non-libéralisation du marché aux opérateurs étrangers, ce qui, selon lui, pourrait faciliter la commercialisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également signalé le dysfonctionnement des points de collecte mis en place dans la zone, poussant davantage les producteurs à vendre leurs récoltes "à perte".

De son côté, le directeur régional du développement rural (DRDR), Souleymane Diop, a annoncé que la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), en collaboration avec le Comité national interprofessionnel de la filière arachide (CNIA), a mis en place 51 points de collecte dans la région, dont huit dans le département de Diourbel et 43 à Mbacké.

Il a précisé que le département de Bambey ne dispose pas encore de points de collecte fonctionnels.

M. Diop a toutefois assuré que la campagne de commercialisation a bien démarré dans la région de Diourbel, ajoutant que les camions ont déjà commencé à décharger de l'arachide au niveau de l'unité locale de la SONACOS.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.