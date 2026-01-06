Sénégal: Matam - Un député lance la tournée 'Grand Palabre' pour recueillir les doléances des habitants

Matam — Le député Banta Wagué (Pastef, majorité) a déclaré avoir initié une tournée dénommée "Grand Palabre" pour discuter et échanger avec les populations du département de Matam en vue de recueillir leurs doléances.

La tournée est prévue dans dix communes: Bokidiawé, Dabia, Agnam, Ourossogui, Ogo, Nguidjilone, Matam, Nabadji Civol, Oréfondé et Thilogne.

Démarrée, dimanche, à Hombo, dans la commune de Ogo, la tournée a pour objectif, selon l'élu originaire de la région de Matam, de "renouer le lien entre l'Assemblée nationale et les citoyens ruraux, longtemps distendu, en instaurant un dialogue direct et transparent".

"Nous allons recueillir les doléances sur les services sociaux de base notamment l'eau, la santé, l'éducation et l'électricité, échanger avec les organisations de producteurs, groupements de femmes et jeunes. L'objectif est aussi d'informer sur le rôle du député et les réformes en cours", a expliqué le parlementaire dans un document dont l'APS a eu connaissance.

A travers cette tournée, l'élu de la majorité compte aussi identifier et hiérarchiser les priorités locales de développement, visiter les infrastructures en cours ou vétustes, à savoir des routes, des forages et des périmètres agricoles.

Banta Wagué, accompagné de membres de la coordination départementale de Pastef (parti au pouvoir), va proposer "une mise en place d'un cahier numérique de doléances".

"Cela va nous permettre de centraliser les préoccupations des populations recueillies sur le terrain, de créer un observatoire citoyen rural animé par des jeunes volontaires pour assurer un suivi participatif des engagements", a-t-il expliqué.

Dans chacune des communes choisies, un village pilote sera visité sur les critères d'enclavement et de déficit de services sociaux de base, avant une phase d'expansion progressive vers d'autres localités.

Des foras thématiques itinérants sont prévus à la fin pour approfondir les échanges à travers des émissions dans des radios communautaires.

La tournée sera ponctuée par des visites chez les chefs de villages, des descentes sur le terrain, la tenue de réunions publiques sous l'arbre à palabre et en plein air.

"Il est attendu de cette tournée la documentation des doléances rurales, la production d'un rapport de terrain exploitable pour des interventions parlementaires et le renforcement de la confiance entre élus et citoyens", a expliqué le député.