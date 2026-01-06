Sénégal: Le 250e anniversaire de la révolution 'toorodo' sera célébré cette année, dans plusieurs villes sénégalaises

Dakar — Le 250e anniversaire de la révolution "toorodo", dirigée par Ceerno Sileymaani Baal (1705-1776), sera célébré cette année dans plusieurs villes sénégalaises, a-t-on appris de Mamadou Youri Sall, enseignant-chercheur à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis (nord).

"C'est la révolution du Fuuta-Tooro [...] qu'il faudra célébrer et faire connaître", a précisé M. Sall, membre du Comité mémoriel de la révolution du Fuuta-Tooro (Comref).

La célébration portera sur les "dimensions géopolitiques, économiques, sociales et culturelles" de cette révolution, a-t-il souligné, rappelant qu'une réunion du Comref s'est tenue le 29 décembre dernier, à la place du Souvenir africain, à Dakar.

Le but de cette rencontre était de préparer la célébration du 250e anniversaire de la révolution "toroodo", d'après Mamadou Youri Sall.

Le Comref va s'appesantir, en célébrant cet évènement, sur la promotion de plusieurs valeurs, dont la liberté, la justice et la souveraineté, a-t-il dit dans un entretien avec l'APS en louant le "leader charismatique" que fut Ceerno Sileymaani Baal.

"La révolution du Fuuta-Tooro est une révolution du savoir. Ce sont des hommes de sciences qui se sont révoltés pour [...] changer la donne, mais pas à la manière des Européens et des Américains", a souligné M. Sall.

Ce changement majeur s'est déroulé "sans la guillotine", a-t-il affirmé, estimant que cette révolution menée pendant sept ans (1769-1776) consistait surtout à convaincre les habitants du Fuuta-Tooro de changer de régime de gouvernance. "Le message des révolutionnaires était de faire en sorte que le Fuuta-Tooro soit prospère, sûr et libre de toute domination. Et ils ont réussi", a expliqué Mamadou Youri Sall.

"Il est opportun de mettre en relief la révolution du Fuuta-Tooro pour montrer que l'Afrique n'était pas dans l'obscurité. Au contraire, nos ancêtres lettrés avaient, au même moment (lors du même siècle des Lumières en Europe), des visions et des ambitions politiques qu'ils ont mises en oeuvre, en éclairant et en guidant leurs [concitoyens]. C'est ce qui explique [cet] ordre sociopolitique [visant à] fonder une société basée sur les valeurs qui préservent la dignité humaine", a dit M. Sall en citant le président du Comref, le comédien Pape Faye.

M. Faye a promis d'élaborer le programme de la célébration. D'après lui, des colloques auront lieu à Dakar et à Saint-Louis, des conférences et des représentations théâtrales dans plusieurs écoles, entre autres évènements.

Le Comref dit avoir associé les autorités sénégalaises à cette célébration pour lui donner une dimension nationale. L'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, est également impliquée dans cette initiative, selon les membres du Comité mémoriel de la révolution du Fuuta-Tooro.

Les huit recommandations du leader de la révolution du Fuuta-Tooro, Ceerno Sileymaani Baal, seront reproduites sur un support et exposées à la place du Souvenir africain, disent-ils.