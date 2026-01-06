Sénégal: Saraya - Démantèlement d'un site d'orpaillage clandestin à Baninkhoto

Kédougou — La brigade de gendarmerie de Saraya, appuyée par le Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI) basé à Saiensoutou, a mené une opération ayant abouti au démantèlement d'un site d'orpaillage clandestin à Baninkhoto, un village de la commune de Missirah, département de Saraya (sud-est), a appris l'APS de source sécuritaire, lundi.

"Ce site d'orpaillage (est) implanté précisément en brousse, à Baninkhoto, aux abords de la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal (...)", précise la même source.

Elle ajoute que cette intervention, menée dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des zones aurifères, a permis aussi "la destruction de dix-sept machines cracheuses ainsi que la saisie d'une motocyclette et onze motopompes".

La gendarmerie nationale a multiplié ses opérations de lutte contre l'orpaillage clandestin et de sécurisation au sud-est du pays. Ces opérations qui se poursuivent dans la région de Kédougou, en collaboration avec le GARSI, ont permis à ce jour, le démantèlement de plusieurs sites clandestins et l'interpellation de plusieurs orpailleurs.

Ces opérations découlent de l'interdiction stricte de toute activité minière dans un périmètre de 500 mètres, à partir de la rive gauche de la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal.

Le gouvernement sénégalais a suspendu en août 2024, toute activité minière sur le long de la Falémé jusqu'au 30 septembre 2027. Cette mesure vise à restaurer la qualité de l'eau et préserver la biodiversité de ce sous-affluent du fleuve Sénégal, vital pour les populations locales.