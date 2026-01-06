Sénégal: Hajj 2026 - Le RENOPHUS appelle les futurs pèlerins à s'inscrire avant le 1er février

Le premier vice-président du Regroupement national des opérateurs privés du Hajj et de la Oumra du Sénégal (RENOPHUS), Cheikh Bamba Dioum, a appelé, lundi, les candidats au pèlerinage à La Mecque à s'inscrire le plus tôt possible, idéalement dans les quinze premiers jours de janvier, en raison de l'anticipation du calendrier des inscriptions imposée par l'Arabie saoudite pour le Hajj 2026.

"Les futurs pèlerins à La Mecque doivent s'inscrire le plutôt possible. L'ouverture est fixée au 6 janvier et la fermeture officiellement annoncée au 7 février, mais en réalité, un pèlerin qui se présente le 7 février ne pourra pas être inscrit sur le portail saoudien", a-t-il indiqué, soulignant que la date butoir effective est le 1er février afin de disposer de trois à quatre jours pour finaliser les formalités.

Il s'exprimait lors d'un point de presse en présence du président du RENOPHUS, le colonel Moustapha Diongue, et de plusieurs de leurs collaborateurs.

M.Dioum a expliqué que les autorités saoudiennes ont avancé de plusieurs mois les opérations d'inscription et de paiement des services sur leur portail, obligeant le Sénégal à s'adapter rapidement.

Il a rappelé que la Délégation générale au pèlerinage a lancé officiellement les inscriptions depuis le 25 juillet dernier, mais sans l'affluence attendue.

Selon lui, le mardi 6 janvier marque le début de la première phase de la dernière étape des inscriptions, consacrée aux visites médicales, à la vaccination, à l'obtention du passeport et à la saisie des données sur les portails sénégalais et saoudien.

Toutefois, le premier vice-président du RENOPHUS a averti que toutes ces opérations doivent impérativement être réalisées en moins d'un mois.

Cheikh Bamba Dioum a également relevé les défis logistiques liés à la prise en charge d'environ 12 000 pèlerins en trente jours, soit près de 400 personnes à consulter, vacciner et enregistrer quotidiennement sur deux plateformes distinctes.

"La question de la capacité opérationnelle se pose", a-t-il admis, saluant, par ailleurs, les efforts de décentralisation, avec l'ouverture de cinq pôles régionaux, en plus de Dakar, pour les formalités d'enrôlement des candidats au Hajj 2026.

"Ces centres sont installés à Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack, Touba et Tambacounda", a-t-il indiqué.

Rappelant que le Ramadan est prévu vers le 17 février, M. Dioum a insisté sur le fait que toutes les opérations liées au Hajj seront clôturées bien avant cette date, invitant ainsi les candidats au pèlerinage à ne pas attendre les derniers jours pour s'inscrire.