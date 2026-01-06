Afrique: CAN 2025 - L'Algérie, en quête de rédemption, se méfie d'une RDC déterminée

Après un premier tour parfait, l'équipe d'Algérie retrouve, ce mardi 6 janvier 2026, un adversaire coriace en huitièmes de finale de la CAN : la République démocratique du Congo. Les Fennecs veulent aller loin après deux dernières éditions ratées. Mais les Léopards, qui ont bien progressé en trois ans et demi avec le sélectionneur Sébastien Desabre, ont bien l'intention de prendre le billet pour les quarts de finale.

Très vite, lorsque la phase de groupes de cette CAN 2025 a commencé à accoucher des affiches des huitièmes de finale, le rendez-vous de ce 6 janvier au stade du Prince Moulay Abdellah a capté les regards. L'Algérie, si performante sur ses trois premiers matches dans le groupe E, face à la RDC, qui a fini à la deuxième place du groupe F où elle a tenu la dragée haute au Sénégal.

« Ce sera un très beau match. Les deux équipes vont se livrer une belle bataille », prédit le jeune talent congolais Noah Sadiki, qui « a hâte » d'y être.

L'Algérie veut « redorer son blason »

Si les Fennecs ont brillé au premier tour, ne comptez pas sur Vladimir Petkovic pour s'attarder sur ce bon parcours. « C'est du passé, a balayé le sélectionneur à l'heure d'entamer la phase à élimination directe. La ligne de départ est devant nous et nos adversaires sont très forts. » Les Algériens sont loin de prendre à la légère ces Léopards.

« C'est une très belle équipe. Et nous aussi », estime Himad Abdelli. Ismaël Bennacer, lui, loue cette « très bonne équipe du Congo ». « Pour nous, c'est important de montrer de quoi on est capable, de continuer sur cette lancée et d'avoir la bonne mentalité », poursuit le milieu de terrain, qui veut entretenir la « bonne dynamique » de la sélection algérienne.

En 2019, l'actuel joueur du Dinamo Zagreb (en prêt de l'AC Milan) faisait partie des Fennecs qui avaient remporté la CAN en Égypte. Depuis, l'Algérie a été éliminée deux fois de suite au premier tour, en 2022 et en 2024. La phase de groupes réussie au Maroc est une première bonne nouvelle, mais ça ne suffit pas pour Ismaël Bennacer qui, comme Vladimir Petkovic, ne veut pas vivre sur les réussites d'avant :

« On a gagné une CAN, mais c'est du passé. Maintenant, on veut vraiment redorer notre blason et avancer. On est passé à autre chose et on va tout faire, déjà, pour gagner ce match (contre la RDC). »

Enfin une victoire pour la RDC face aux Fennecs ?

Demi-finalistes malheureux face aux futurs champions d'Afrique ivoiriens il y a deux ans, les Congolais arrivent avec confiance pour ce gros défi contre l'Algérie. « Le feeling est bon. On a eu cinq jours de récupération, les joueurs ont pu récupérer. On rentre dans une seconde phase du tournoi. Ce sont des matches à élimination directe et on s'est bien préparé pour le match », assure Sébastien Desabre.

Pour son attaquant Cédric Bakambu, « le moral est au zénith » dans le groupe des Léopards, et ce huitième de finale a tout pour être « une belle vitrine » pour démontrer combien la RDC a évolué en trois ans et demi sous Desabre : « Cela fait pas mal de matchs que l'on démontre sur le terrain que l'on progresse. L'Algérie est ''l'adversaire parfait" pour le démontrer et valider notre progression. »

Il est aussi temps, pour la RDC, de tordre le cou aux chiffres néfastes. Car les Fennecs sont loin d'être les adversaires qui réussissent le plus aux Léopards. Ces derniers ne l'ont jamais emporté en deux confrontations à CAN : en 1988, au premier tour, l'Algérie avait battu la RDC (alors nommée Zaïre) 1-0, en 2000, toujours au premier tour, les deux équipes avaient fait 0-0. Pire même : en sept confrontations toutes compétitions confondues, le bilan est de trois victoires algériennes et de quatre matches nuls.

« Ce sont des statistiques anciennes. On est concentré sur le match et on va tout faire pour se qualifier pour les quarts de finale », balaye Sébastien Desabre. Pour l'ambitieuse RDC et pour valider les progrès réalisés, une première victoire historique contre l'Algérie serait la bienvenue ce mardi.