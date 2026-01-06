Kenya: Un prophète autoproclamé prétend soigner le VIH, le ministre de la Santé hausse le ton

6 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Gaëlle Laleix

Au Kenya, le ministre de la Santé s'est insurgé après la publication d'un message dans lequel un prophète auto-proclamé assure que son église a permis la rémission de 30 malades atteints du VIH. « Les questions de santé [...] doivent rester fermement ancrées dans la science, l'éthique et les preuves médicales », prévient David Owuor.

Au Kenya, une polémique marque ce tout début d'année : le ministre de la Santé, Aden Duale, s'est exprimé dimanche, pour demander aux religions de se tenir éloignées des questions de santé.

Cette déclaration fait suite à une déclaration du docteur David Owuor, prophète autoproclamé, qui assure avoir guéri des malades atteints du VIH, lors d'un rassemblement les 30 et 31 décembre.

« C'est déshonorant de dire que le VIH est trop difficile à gérer pour Jésus »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ils étaient des centaines de milliers rassemblés à Nakuru, à 150 kilomètres au nord-ouest de Nairobi, pour écouter David Owuor, fondateur du « ministère de la Repentance et de la Sainteté ». Ce rassemblement annuel est baptisé « le grand service de la guérison ».

Cette année, David Owuor s'est surpassé : dans un communiqué publié dimanche, son église revendique la rémission de 30 malades atteints du VIH. De quoi courroucer le ministre de la Santé, Aden Duale, qui rappelle que « les questions de santé [...] doivent rester fermement ancrées dans la science, l'éthique et les preuves médicales ».

Le ministre demande au syndicat kényan des médecins, qui agit aussi comme ordre professionnel, d'enquêter sur les praticiens qui attestent les guérisons miraculeuses du prophète autoproclamé. « Je trouve déshonorant de penser que le VIH serait trop difficile à gérer pour Jésus », s'indigne sur X, le docteur Rerimoi Kibet, généraliste à l'hôpital universitaire Moi, d'Eldoret.

Dans un communiqué, le docteur David Kariuki, président du syndicat des médecins, n'exclut pas « des sanctions » contre certains confrères qu'il accuse « d'induire en erreur des personnes vulnérables et de les dissuader de chercher les traitements adéquats ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.