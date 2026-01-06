Bénin: Travail, prix, équité - A Cotonou, des Béninois soulignent leurs attentes avant les élections législatives et locales

Au Bénin, la campagne se poursuit pour les élections du 11 janvier 2026. Les électeurs devront départager trois partis pour les locales et cinq pour les législatives. Dans le marché Ganhi de Cotonou, ils expriment leurs attentes.

Quelques clients en cet après-midi se trouvent dans les allées du marché Ganhi, où Judith vend des fruits. Pour elle, l'emploi est prioritaire pour stimuler un peu les affaires au Bénin. « Pour que nos maris trouvent du travail et pour que nous, au marché, nous trouvions des clients, précise-t-elle. Ce sont nos soucis, ça. Parce que sans l'argent, nous ne sommes rien ».

Elle voudrait voir le prix des emplacements sur les marchés revu à la baisse, comme François qui se présente comme un jeune entrepreneur. « Qu'ils pensent quand même aux jeunes, lance-t-il à l'adresse des futurs élus. Parce que moi, je suis ici et je vends, mais je pense à mes frères et soeurs qui n'ont pas encore trouvé quelque chose pour pouvoir gagner leur pain quotidien ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Assis sur sa moto, Benoit attend son prochain passager. Ce qu'il demande aux futurs élus : des mesures dans le social et un meilleur pouvoir d'achat. « Ce qui arrangerait le peuple, c'est que les produits de première nécessité soient un peu moins coûteux, qu'on arrive à s'en sortir avec le peu qu'on gagne, estime-t-il. C'est ce qu'on demande à nos dirigeants et rien de plus, qu'ils ne nous déçoivent pas par rapport à tout cela ».

La campagne s'achève le 9 janvier

Benoit suit un peu la campagne électorale, comme Athanase, attentif aux discours et aux programmes politiques. « Comme ce sont les députés, ils sont là pour voter les lois et contrôler l'action du gouvernement qui va venir, rappelle-t-il. Ce que je souhaite, c'est qu'ils votent les lois pour que ça n'arrange pas seulement une partie du peuple et que l'autre partie soit pénalisée et que tout soit équilibré ».

Plusieurs remarquent que la campagne se déroule calmement. Ils souhaitent que les scrutins se déroulent dans la sérénité. La campagne s'achèvera le 9 janvier.