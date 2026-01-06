Nigeria: Flutterwave acquiert Mono dans le cadre d'une transaction évaluée à 40 millions de dollars

Flutterwave a acquis la startup nigériane Mono, spécialisée dans les services bancaires ouverts, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée entre 25 et 40 millions de dollars, selon des personnes familières avec l'opération.

L'acquisition réunit deux sociétés d'infrastructure fintech opérant à grande échelle en Afrique. Flutterwave gère l'un des plus grands réseaux de paiement du continent, tandis que Mono fournit des API qui permettent aux entreprises d'accéder aux données bancaires, de vérifier les clients et d'initier des paiements.

Fondée en 2020, Mono permet aux utilisateurs de consentir au partage de leurs informations bancaires, que les prêteurs et les sociétés financières utilisent pour évaluer leurs revenus, leur comportement en matière de dépenses et leur capacité de remboursement. L'entreprise affirme que son infrastructure soutient presque tous les prêteurs numériques au Nigéria et a alimenté plus de 8 millions de connexions de comptes bancaires, couvrant environ 12 % de la population bancarisée du pays.

Mono a levé environ 17,5 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Tiger Global, General Catalyst et Target Global. Des personnes proches de la transaction ont déclaré que les investisseurs ont pu récupérer leur capital, certains des premiers bailleurs de fonds ayant reçu des actions impliquant des retours sur investissement pouvant aller jusqu'à 20 fois. Mono continuera à fonctionner comme un produit indépendant.

Pour Flutterwave, qui opère dans plus de 30 pays africains, l'accord ajoute l'accès aux données bancaires, des outils d'intégration et des paiements basés sur les comptes à sa pile de paiements.

Cette acquisition témoigne d'une tendance à la consolidation dans le secteur africain de la fintech, à mesure que les conditions de financement se durcissent et que les acteurs de l'infrastructure cherchent à se développer par l'intégration plutôt que par la seule expansion. Les sociétés de paiement cherchent de plus en plus à contrôler les données, l'intégration et les outils de conformité afin d'offrir des services de bout en bout aux entreprises.

La banque ouverte est devenue un élément central de l'inclusion financière par le crédit en Afrique, en particulier sur les marchés où la couverture des agences d'évaluation du crédit est limitée. Les prêteurs s'appuient souvent sur les données de transaction pour évaluer les risques, ce qui rend l'infrastructure des données bancaires essentielle à la croissance.

Cependant, la réglementation relative à l'open banking reste inégale, ce qui ralentit l'adoption sur certains marchés. En rejoignant Flutterwave, Mono accède à des licences, à des entreprises clientes et à des équipes de conformité opérant déjà dans plusieurs pays. L'entreprise est ainsi en mesure de se développer plus rapidement à mesure que les cadres réglementaires arrivent à maturité.

L'opération reflète également les tendances mondiales en matière de fintech, où les réseaux de paiement ont cherché à combiner les rails de transaction avec des plateformes de données pour approfondir les relations avec les clients. De manière plus générale, la transaction suggère que la fintech africaine entre dans une phase où l'échelle, la réglementation et les plateformes intégrées comptent plus que la croissance autonome, poussant les startups vers des partenariats ou des fusions pour atteindre des résultats durables.