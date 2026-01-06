Rwanda: Kayko lève 1,2 million de dollars pour élargir l'accès au financement des PME au pays

La startup rwandaise de fintech Kayko a levé 1,2 million de dollars en financement d'amorçage pour développer sa plateforme axée sur les données pour les petites et moyennes entreprises.

Fondée en 2021 par les frères Crepin et Kevin Kayisire, Kayko propose un système de point de vente et de gestion d'entreprise qui aide les PME à traiter les ventes, à gérer les stocks, à suivre les dépenses, à gérer les taxes et à accepter les paiements. La plateforme saisit l'activité commerciale quotidienne et la transforme en données financières structurées.

Plus de 8 500 PME au Rwanda utilisent Kayko pour la comptabilité, la gestion des stocks et la conformité fiscale, selon l'entreprise. Selon Kayko, de nombreuses entreprises fonctionnent quotidiennement mais ne disposent pas de documents financiers utilisables, ce qui limite leur capacité à accéder au crédit ou à développer leurs activités.

Le tour de table de démarrage comprenait des investissements de Burrow Capital, de l'Agence luxembourgeoise de développement et de Hanga Ignite par BRD et develoPPP Ventures. Kayko prévoit d'utiliser le financement pour renforcer son infrastructure, étendre ses capacités en matière de données et développer des outils d'évaluation du crédit et de prêt basés sur des données de transaction réelles.

Selon les fondateurs, la plateforme agit comme un système de planification des ressources des micro-entreprises et une couche de données pour les petites entreprises. En structurant les données relatives aux ventes et aux dépenses, Kayko vise à aider les institutions financières à mieux évaluer les risques des PME et à fournir des fonds de roulement liés aux performances réelles de l'entreprise.

Points clés à retenir

L'accès au financement reste l'une des principales contraintes pour les PME en Afrique, où de nombreuses entreprises opèrent de manière informelle ou dépendent des transactions en espèces. Les banques ont souvent du mal à évaluer les risques en raison de dossiers financiers limités, même lorsque les entreprises sont actives et rentables.

Les plateformes Fintech comme Kayko comblent cette lacune en intégrant des outils financiers dans les opérations quotidiennes. En saisissant les ventes, les stocks et les données fiscales au point d'activité, ces systèmes créent une trace numérique qui peut étayer les décisions de crédit. Cette approche fait passer les prêts d'un modèle basé sur les garanties à une évaluation basée sur les flux de trésorerie.

Le Rwanda s'est positionné comme un terrain d'essai pour la fintech axée sur les PME en raison de son infrastructure publique numérique et de son soutien à la formalisation. Comme de plus en plus de PME adoptent des outils numériques, les prêteurs bénéficient d'une meilleure visibilité sur les performances de l'entreprise.

Le financement d'amorçage des plateformes de données pour les PME reflète l'intérêt croissant des investisseurs pour les modèles qui associent l'adoption de logiciels à l'accès financier. Les entreprises capables de traduire les données opérationnelles en résultats de prêts peuvent jouer un rôle central dans l'expansion du crédit aux petites entreprises tout en gérant les risques plus efficacement.