Burkina Faso: Le cancer des paupières - La majorité des cas sont peu agressifs

Le cancer de la paupière est une pathologie qui fait partie des cancers de la peau. Il existe plusieurs types de cancers mais fort heureusement, la plupart des cas sont peu agressifs et peuvent être soignés convenablement.

Les paupières sont un ensemble de couches de tissus cellulaires, de muscles, de muqueuses et de peaux qui se rabat sur les yeux. Elles protègent les yeux des agressions externes. Malheureusement, il arrive que ces organes protecteurs soient atteints de lésions. Une lésion de la paupière désigne toute anomalie qui affecte la peau des paupières.

Les lésions de la paupière sont appelées tumeur et peuvent être cancéreuses ou non. Elles peuvent se présenter sur plusieurs formes comme une boule dans la paupière, un bouton sur la paupière, une éruption de la paupière persistante comme une tumeur de la paupière ou un cancer de paupière. Ce sont des affections fréquentes qui peuvent causer inconfort et inquiétude chez le patient.

Les causes des lésions de la paupière sont multiples. Des bactéries, telles que le staphylocoque ou le streptocoque, peuvent provoquer une infection d'un cil (orgelet), une infection d'un poil (furoncle), une infection de la peau de la paupière (impétigo).

Des virus, tels que l'herpès oculaire, la varicelle, le zona ophtalmique, peuvent provoquer une éruption d'une paupière. Des réactions allergiques aux cosmétiques, crèmes, maquillage, démaquillant, parfums, vernis etc. peuvent aussi entraîner un eczéma de contact des paupières. Bien que les lésions de la paupière soient souvent bénignes, certaines peuvent être plus suspectes comme la tumeur et le cancer de la paupière.

Les tumeurs de paupières désignent l'ensemble des lésions cancéreuses ou non de la région péri-oculaire. Elles touchent principalement la face antérieure de la paupière, mais peuvent également se présenter sur le bord de la paupière ou sur la conjonctive (sous la paupière). Elles concernent le plus souvent la paupière inférieure et peuvent tirer dessus, entraînant un larmoiement.

En cas de surinfection de la lésion, une rougeur et une douleur peuvent apparaître. Certaines lésions des paupières sont favorisées par l'exposition au soleil. Elles touchent tout parti-culièrement les patients ayant une peau claire. Le cancer des paupières fait partie des cancers de la peau.

Selon les spécialistes, il est plus rare que ceux de la peau apparaissant sur d'autres zones. La majorité des cancers de la paupière (des carcinomes basocellulaires) sont peu agressifs, ne donnant pas de métastases. Les cas les plus graves, mais rares, sont les carcinomes épidermoïdes. Le premier groupe de cancer de paupières se manifeste par un petit bouton qui a la couleur de la peau et qui grandit progressivement.

Celui-ci présente souvent à la surface, de petits vaisseaux dilatés. Dans ces cas généralement, les patients présentent de petites excroissances sur la paupière qui peuvent être bénignes. Mais lorsque la lésion ne régresse pas en deux ou trois semaines, le cas doit faire l'objet d'une consultation chez un dermatologue.

Si le diagnostic établit un cas de carcinome basocellulaire, le patient peut subir un traitement qui consiste principalement à retirer la tumeur par la chirurgie. Cette chirurgie peut être plus lourde et plus compliquée lorsque le cancer est plus avancé. Une immunothérapie ou une chimiothérapie peut être envisagée dans des cas inopérables mais, ce moyen est assez exceptionnel, selon les spécialistes. Des analyses sur la pièce opératoire permettent de vérifier que toute la tumeur a été retirée, si non, il existe un risque de récidive locale.

Lorsque le cancer se situe au niveau du bord libre de la paupière ou sur la paupière inférieure, il peut devenir plus problématique car ces zones sont plus complexes à traiter avec la chirurgie (il faut couper la peau, le cartilage et la muqueuse qui est derrière) et peuvent nécessiter une chirurgie reconstructrice.

Toute lésion chronique de la paupière qui persiste et ne cicatrise pas, qui grossit et ne guérit pas, qui augmente de taille, change d'aspect, s'ulcère ou saigne, doit alerter et faire suspecter une tumeur de la paupière ou un cancer de la paupière et faire consulter rapidement.

Les personnes exposées de manière prolongée au soleil, ayant une peau claire et sensible aux coups de soleil, ne portant pas de lunettes de soleil, ne mettant pas de crème solaire, vivant dans des régions ensoleillées, ou travaillant à l'extérieur toute la journée, sont plus à risque de cancer de la peau de la paupière.