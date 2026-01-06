Les Burkinabè se rappellent de son doublé mémorable face à la Tunisie le 1er juin 2008 au Stade olympique de Radès dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2010. International burkinabè d'origine ivoirienne, Yssouf Koné évoque le match de cet après-midi.

Né à Korhogo en Côte d'Ivoire il y a 43 ans, Yssouf Koné a porté les couleurs du Burkina jusqu'en 2004. Ex-attaquant aux 12 caps pour 4 réalisations, il connait mieux que quiconque les deux pays qui s'affrontent en 8e de finale de la présente Coupe d'Afrique des nations cet après-midi. Selon lui, un match entre la Côte d'Ivoire et le Burkina est un peu spécial.

« Ce sont deux équipes soeurs qui se croisent. J'aurai voulu qu'Eléphants et Etalons se croisent au-delà des 8es de finale, mais le sort en a décidé autrement », déplore-t-il. Malgré qu'il vive du côté de la Lagune Ebrié, l'ex-sociétaire de CFR 1907 Cluj (Roumanie) suit de près le football burkinabè.

« Sous l'égide de Brama Traoré que je connais bien, le niveau des Etalons va crescendo. Les Etalons sont passés à un autre niveau », reconnait-il. Ce sera donc pour lui, une « bonne équipe » du Burkina face au champion d'Afrique en titre qui veut défendre son trophée. Selon Yssouf Koné, la rencontre va se disputer à l'usure.

Il constate que d'un côté comme de l'autre, il y a des joueurs d'expérience. Du côté burkinabè, il a cité entre autres, Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba, Hervé Koffi. Chez les champions en titre, il a nommé Franck Késsié, Séko Fofana et autre Jean Philippe Krasso.

« Des joueurs qui vont faire parler leur vécu et contribuer à donner une autre saveur au match », a laissé entendre l'ex-Etalon. Il n'a pas osé le moindre pronostic sur le match. Il souhaite par contre que le meilleur gagne.