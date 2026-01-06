Sénégal: Inscription au Hajj 2026 - Les futurs pèlerins sensibilisés

Les inscriptions au pèlerinage à La Mecque 2026 entrent dans sa phase finale, aujourd'hui (6 janvier 2026), sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, le Regroupement national des organisateurs privés du hajj et de la Oumra du Sénégal (Rénophus) a tenu, hier à Dakar, une conférence de presse pour alerter les futurs pèlerins sur l'urgence des inscriptions qui seront clôturées le 7 février prochain.

«Ce mardi 6 janvier 2026 (aujourd'hui) marque le début de la dernière phase qui consiste pour les futurs pèlerins à faire les formalités de visite médicale, de vaccination, d'obtention de passeports, et à procéder à la saisie double des données des pèlerins aussi bien sur la plateforme informatique nationale que sur le système ou portail saoudien», a affirmé Cheikh Bamba Dioum, premier vice-président du Rénophus.

Selon lui, avec la modification du calendrier du hajj par l'Arabie saoudite, la Délégation générale au pèlerinage (Dgp) a lancé officiellement les inscriptions depuis le 25 juillet 2025, mais «depuis lors, le rush attendu n'a pas été observé alors que la dernière phase vient d'être entamée», ajoute-t-il.

Ainsi, M. Dioum a appelé les candidats au pèlerinage «à plus de diligence» dans l'accomplissement de leurs formalités d'inscription.

«La grosse difficulté réside dans le fait que toutes les opérations d'inscription doivent se dérouler dans un délai de moins d'un mois alors qu'avant il était étalé sur deux mois. La clôture officielle est prévue le 7 février 2026», a-t-il rappelé.

Mais, dit-il, bien que la clôture officielle soit fixée à cette date, les pèlerins sont appelés à finaliser leurs démarches au plus tard le 1er février prochain.

«En réalité pour pouvoir effectuer le pèlerinage de cette année, le pèlerin doit terminer toutes ces opérations au plus tard le 1er février 2026 pour laisser la place à la saisie des données. Voilà pourquoi les candidats au pèlerinage doivent se hâter pour s'inscrire le plus tôt possible pour ne pas risquer la forclusion», a-t-il préconisé.

Toutefois, le premier vice-président du Rénophus a également mis en garde les pèlerins contre les agences non agréées.

«Il a été constaté ces dernières années que des agences non agréées ont pu recruter des pèlerins sans pouvoir leur offrir le hajj, les laissant en rade», a-t-il alerté, appelant les pèlerins à se rapprocher des agences agréées dont la liste disponible à la Dgp et au siège du Renophus.

Compte tenu des délais courts, le Rénophus recommande aux médecins d'éviter les examens excessifs lors des consultations médicales.