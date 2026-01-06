Sénégal: Arrivée de la fraicheur - Un temps pour faire recettes

Le climat est doux en ce début d'année et les commerçants sont déjà parés pour profiter de la saison. Les marchands sortent pulls, bonnets et chaussettes pour se faire des sous et réchauffer les clients.

L'air est doux en ce début de soirée où l'horloge affiche 17 heures au marché hebdomadaire de samedi établi sur le terre-plein allant du Front de terre au rond-point Liberté 6. Le ciel est gris et nuageux. L'hiver fait déjà son entrée. Les jackets, vestes et blousons sont de sortie. Tous les moyens sont bons pour se protéger du froid. Le climat est doux et favorable aux affaires. Un vent frais soulève sable et poussière obligeant à se couvrir les yeux. Mais il en faut plus pour refroidir les ardeurs des vendeurs de vêtements chauds.

La météo semble être du côté de ces derniers qui exhibent leurs marchandises aux potentiels acheteurs. Ils sont déjà parés pour accueillir la fraicheur. Un temps qui se faisait attendre d'après les commerçants. «Il n'y a plus de saison», tonne Matar Seck. Le trentenaire veut profiter pleinement de cette période où l'hiver semble enfin pointer le bout de son nez. Le sieur a même dû casser les prix de ses marchandises pour faire des bénéfices. «Je vendais ces pulls à 1.500FCfa mais j'ai dû revoir les tarifs pour les liquider au plus vite », affirme le commerçant en montrant un tas de pulls.

«Les prix sont abordables. Venez-vous parer pour l'hiver», répète inlassablement Cheikh Ndiaye debout devant son étal, il chante et tape des mains afin d'attirer les acheteurs. Il n'hésite pas à montrer les articles aux clients. Emmitouflé dans un gros pull, le bonhomme au corps svelte, sourire aux lèvres, redouble d'ardeurs pour convaincre les riverains de venir jeter un coup d'oeil. Collants, gants, chaussettes, bonnets, écharpes ....Brefs le sieur a toute une artillerie pour réchauffer les «soldats de l'hiver».

Les prix varient entre 300FCfa et 1.000FCfa. «Les collants sont à 5.00FCfa, les gants sont entre 5.00FCfa et 1.000FCfa, les écharpes et bonnets à 500FCfa et les chaussettes à 300FCfa», détaille le vendeur en continuant sa besogne. Le sieur espère faire de bonnes affaires pour cette saison.

Mamadou Samba est en pleine négociation avec une cliente. Le jeune homme ne se plaint pas en ce début de soirée. Il affirme faire de bonnes affaires. « Le climat est propice pour faire des recettes car les clients viennent en masse pour acheter des habits d'hiver », affirme-t-il avant de se concentrer de nouveau vers son acheteuse. Assise sur une chaise, un tas d'habits sur les jambes, Rama Kane essaie de négocier les prix. Elle a acheté des pulls, des bonnets et des chaussettes pour ses deux enfants âgés de six et huit ans.

La mère de famille propose 5.000FCfa au vendeur. Mais ils n'arrivent pas à tomber d'accord sur un prix. La trentenaire veut équiper ses bambins en vêtements chauds à moindre coût. Elle a donc décidé de profiter du marché pour faire de bonnes affaires et ainsi faire le bonheur des siens. «Le temps est lunatique. J'ai préféré venir acheter des habits au plus vite pour préparer l'hiver», affirme cette dernière qui après moult négociations arrive à tomber d'accord sur un prix.

Des prix rafraichissants

«Les tarifs sont à la portée de tous», affirme Coura Gueye. La trentenaire fait le tour du marché les yeux rivés un peu partout espérant trouver son bonheur. La ménagère est venue faire quelques emplettes pour se préparer à cette fraicheur qui s'annonce depuis quelques temps. « Il fait frais ces derniers jours», affirme-t-elle en rajustant son voile. La quadragénaire veut acheter des vestes et pulls à petits prix. De quoi faire quelques économies.

Fatou Mbaye a aussi choisi de venir au marché Samedi pour les prix. Debout devant un tas d'habits, elle cherche des vêtements chauds. La jeune femme prend son temps pour trouver son bonheur. Après tout, il y en a pour toutes les bourses.