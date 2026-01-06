Sénégal: Campagne arachidière - 450 000 tonnes à acheter, 106 milliards à mobiliser, les annonces fortes du PM Ousmane Sonko

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, lundi à Kaolack, une série de mesures majeures visant à assurer le bon déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide, dont le relèvement des capacités d'achat de la SONACOS à 450 000 tonnes et la mobilisation de financements évalués à 106 milliards de francs CFA.

Ces annonces ont été faites lors d'une tournée de suivi effectuée par le Chef du Gouvernement dans plusieurs localités de la région de Kaolack, en présence du ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Industrie et du Commerce, du Secrétaire d'État chargé des Coopératives et de l'Encadrement paysan, du Directeur général de la SONACOS et de plusieurs autorités administratives et techniques.

S'exprimant au point de collecte de Kaolack, Ousmane Sonko a indiqué avoir instruit la SONACOS de porter ses achats de 250 000 à 450 000 tonnes d'arachide afin de mieux absorber la production nationale et de garantir des revenus décents aux producteurs. Il a également insisté sur le fonctionnement effectif des points de collecte ouverts par le CNIA et le respect strict du prix plancher fixé par arrêté, tout en annonçant des sanctions contre toute pratique de prix illicite.

Le Premier ministre a par ailleurs annoncé que le Gouvernement examine les modalités d'exportation de l'arachide, notamment les engagements des exportateurs sur les quantités à exporter et les prix d'achat arrêtés à 305 francs CFA le kilogramme, en vue d'une éventuelle suspension de la taxe à l'exportation.

Sur le plan industriel, Ousmane Sonko a annoncé le démarrage, dès 2026, de la rénovation des installations de la SONACOS, avec une enveloppe de 25 milliards de francs CFA prévue dans le budget de l'État. Il a, dans le même temps, instruit le ministère des Finances et du Budget, en relation avec les banques, de mobiliser les besoins de financement de la SONACOS, estimés à 106 milliards de francs CFA, dont 50 milliards à décaisser dans les plus brefs délais.

Le Chef du Gouvernement a également indiqué que l'État prendra en charge une compensation de 80 francs CFA par kilogramme sur les quantités effectivement triturées, tout en demandant l'accélération du financement des opérateurs privés stockeurs afin de garantir la collecte primaire.

Après l'étape de Kaolack, la délégation gouvernementale s'est rendue à Ndiaffate où des échanges ont eu lieu avec les producteurs et les autres acteurs de la filière arachidière autour des difficultés liées à la commercialisation. À cette occasion, le Premier ministre a réaffirmé que l'arachide constitue une filière stratégique appelée à jouer un rôle majeur dans le développement économique et la souveraineté alimentaire du Sénégal.

Il a enfin instruit le ministère de l'Agriculture de relever durablement la productivité de l'arachide, avec pour objectif d'atteindre un rendement de deux tonnes à l'hectare, tout en annonçant l'ouverture de concertations élargies avec l'ensemble des acteurs en vue de la mise en place d'un mécanisme de commercialisation des produits agricoles plus performant et transparent.