Ile Maurice: Liam Rosenior, pas le profil idéal pour Chelsea...

Liam Rosenior a de grandes chances d'être le nouvel entraîneur de Chelsea, prenant la relève d'Enzo Maresca dont le départ a été annoncé lors du premier jour de l'année 2026. Celui qui était encore l'entraîneur de Strasbourg dimanche, était à Londres hier. Au programme, un entretien avec la direction des Blues, même si certains médias locaux expliquent qu'il s'agit d'une simple formalité et que le poste lui est déjà promis, et ce malgré d'anciens propos polémiques qui ont refait surface récemment.

Du haut de ses 41 ans et avec une expérience encore assez maigre du plus haut niveau, Rosenior va donc prendre les commandes d'une équipe de Chelsea qui obtient des résultats mitigés, avec cette cinquième place au classement de la Premier League. Mais surtout, la presse anglaise évoque un contexte assez difficile pour les entraîneurs, avec une direction qui n'hésite pas à mettre son nez dans les affaires de l'équipe, imposant certaines obligations aux coachs assis sur le banc de Stamford Bridge.

Quoi qu'il en soit, la future nomination de Liam Rosenior ne fait clairement pas l'unanimité chez nos amis anglais. Ces dernières heures, plusieurs consultants se sont ainsi exprimés contre lui. Si Wayne Rooney a tenu des propos assez optimistes, son ancien coéquipier Gary Neville s'est montré bien plus sceptique.

« Chelsea a besoin d'expérience dans et autour du club. Si vous avez de jeunes joueurs sur le terrain, je pense aussi qu'il faut un entraîneur expérimenté. Mais il semble qu'ils vont à nouveau nommer un jeune entraîneur. Je pense juste que les jeunes joueurs ont besoin d'un peu d'autorité et d'un guide autour d'eux », a par exemple lancé l'ancien de Manchester United.

« Si vous regardez la chronologie des entraîneurs : ils ont récemment eu Thomas Tuchel, un entraîneur vainqueur de la Ligue des champions. Il semble désormais qu'ils vont hériter de Liam Rosenior, qui a entraîné Derby, Hull et Strasbourg. C'est une excellente opportunité pour lui, mais le Chelsea Football Club et ses supporters ne sont pas habitués à ces nominations. Ils sont habitués à voir Mourinho, Hiddink, Conte, des entraîneurs de renom qui vont avoir un impact énorme sur leur club. Je ne vois pas Rosenior faire ça », a de son côté indiqué Jamie Carragher.

« Le problème, et ça me fait mal en tant que fan de Chelsea, c'est que ce n'est pas un bon poste. Marco Silva n'en veut pas, Andoni Iraola non plus, Oliver Glasner non plus. Ce n'est pas un bon poste. Les entraîneurs ne dirigent pas vraiment », a pour sa part expliqué Paul Merson, confirmant que le contexte Chelsea est assez difficile pour les coachs. Bon courage à Rosenior donc !