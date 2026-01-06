Maroc: La plage de Tanger, règne de splendeur et de convivialité

La plage de Tanger, vitrine maritime de cette ville du nord du Maroc, s'impose comme un lieu de rendez-vous incontournable pour les promeneurs à pied comme à cheval. Entre détente et ambiance conviviale, ce rivage ouvert sur les côtes espagnoles, symbolise à lui seul la douceur de vivre de la cité du Détroit.

La mer rythme la vie quotidienne de Tanger et de ses habitants qui ont le loisir de profiter d'une corniche dont l'étendue de sable semble se prolonger indéfiniment.

Une immensité qui attire le visiteur, bercé par le ressac régulier des vagues, dans une sorte d'invite à la flânerie et à l'aventure.

Très vite, les curieux sont accueillis par les préposés à l'animation du littoral, qui proposent différentes activités, dont la balade à cheval, un clin d'œil au Maroc des plaines et des traditions nomades.

Guidé par un cocher, moyennant le paiement de vingt dirhams (un peu plus de 1 200 francs CFA), on peut longer le rivage à dos de cheval.

Le service inclut quelques photos sur la monture et une courte vidéo souvenir. De quoi immortaliser les balades le long de la baie de Mercure, ouverte sur les côtes espagnoles.

Seuls quatorze kilomètres séparent les deux rives au niveau à partir du détroit de Gibraltar, là où l'Atlantique et la Méditerranée s'étreignent, offrant une vue précieuse des deux continents face à face.

Les reliefs andalous semblent tout proches, une fois le ciel dégagé, comme si l'Afrique frôlait l'Europe.

Ce panorama exceptionnel donne à la balade une atmosphère paisible, presque irréelle.

Des visiteurs se font dessiner un motif de henné sur la main, souvenir éphémère et typiquement marocain.

En longeant la corniche, le visiteur découvre aussi des jardins soigneusement aménagés où des enfants s'amusent, tandis que des bancs tournés vers la mer permettent de se poser afin de contempler le paysage.

Et lorsque le soleil commence à décliner, la plage révèle toute sa beauté, propre et lumineuse, la vaste étendue de sable devenant de plus en plus dorée en reflétant les rayons de l'astre.

Plus loin, le port de plaisance Tanja Marina Bay reflète la modernité de la ville de Tanger, avec son espace sécurisé pour voiliers et yachts, ses restaurants élégants, ses bars lounge et ses clubs qui animent les nuits tangéroises.

De l'autre côté de la corniche, bistrots et cafés animés côtoient des restaurants chics, offrant une grande diversité d'ambiances.

Certains s'y arrêtent pour savourer un café en terrasse, d'autres pour un repas raffiné, toujours avec la mer en toile de fond.

Le vacarme des discussions en ces temps de Coupe d'Afrique de football, les rires et le ressac qui s'entremêlent, créent une ambiance à la fois joyeuse et authentique.

Plus qu'un simple lieu de balade, la corniche de Tanger est un véritable espace de vie, un point de rencontre entre résidents et visiteurs.

Elle symbolise une ouverture et une énergie qui font le charme de cette ville marocaine, située à 338 kilomètres au nord de la capitale Casablanca.

Pas étonnant que ceux s'y promènent repartent, souvent, le sourire aux lèvres.