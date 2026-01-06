Sénégal: Vers le démarrage des travaux de l'établissement dédié au programme 'daara-atelier' de Médina Baye

Taïba Niassène (Kaolack) — Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique annonce que les travaux de construction de l'édifice dédié au programme "daara-atelier" va bientôt démarrer à Médina Baye, en vue du démarrage des cours dudit programme dans cette cité religieuse de la commune de Kaolack (centre).

Moustapha Ndieck Sarré en a fait l'annonce lundi lors de la cérémonie officielle de la ziara de Taïba Niassène, qui célèbre l'anniversaire de la naissance de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye [1900-1975].

"Les travaux du site que vous nous aviez présenté vont bientôt démarrer, avec des édifices destinés à accueillir les talibés [élèves coraniques]. Cela permettra à de nombreux apprenants d'avoir un métier après la maîtrise du Saint Coran", a-t-il déclaré en s'adressant au khalife de la Faydatou Tidjania, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass.

Selon le ministre, l'enseignement religieux, qui concerne des millions de fidèles au Sénégal, ne doit plus être sous-estimé dans le pays.

Revenant sur le sens de la ziara de Taïba Niassène, Moustapha Ndieck Sarré a déclaré "la venue au monde de Baye Niass est un jour mémorable et inoubliable", non seulement pour le Sénégal, mais également pour le monde entier.

Il a magnifié l'oeuvre de Baye Niass de son vivant, laquelle est perpétuée par sa descendance.

"Baye est un patrimoine de l'humanité. Malgré son rappel à Dieu, son oeuvre demeure actuelle", a-t-il souligné, ajoutant que la vision d'une Afrique unie portée par Cheikh Ibrahima Niass constitue une "référence" pour les autorités actuelles dans leur engagement panafricaniste.

Moustapha Ndieck Sarré a également rappelé l'héritage spirituel et historique reçu du père de Baye Niass, El Hadji Abdoulaye Niass, venu dans le département de Nioro du Rip pour mener le djihad (guerre sainte) et soutenir Maba Diakhou Ba contre la pénétration coloniale, malgré les risques encourus.

Au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko, il a formulé des voeux de paix durable pour le Sénégal.

De son côté, le khalife de la Faydatou Tidjania, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, s'est réjoui du changement de regard porté sur les "daara" dans la vision de développement du pays.

Il a également prié pour une paix durable au Sénégal, soulignant que des événements religieux comme les Gamou, célébrant la naissance du Prophète Mohamed (PSL), et les "ziara" sont très importants, car ils constituent des moments de retrouvailles, de prières et de recueillement pour la paix et la stabilité.