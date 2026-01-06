Sénégal: Ligue 1 - L'US Gorée à l'assaut de Cambérène pour renouer avec le succès

Dakar — Le leader de la Ligue 1 de football, l'US Gorée, reçoit l'avant-dernier au classement, l'ASC Cambérène, mercredi, pour tenter de renouer avec le succès, à l'issue de la 10e journée du championnat, programmée entre mercredi et jeudi.

Après trois journées sans victoire, les insulaires se doivent de réagir pour suivre le rythme du peloton de tête.

En tête du classement avec 16 points, l'US Gorée est talonnée par AJEL (15 points) et le Jaraaf de Dakar (15 points).

Pour se relancer, les protégés de l'entraîneur Aly Male doivent retrouver leur efficacité offensive face à l'équipe de Cambérène en mauvaise passe depuis le début de saison.

L'ASC Cambérène, qui vient d'accéder à l'élite cette année, peine à retrouver ses marques, avec une victoire, quatre matchs nuls et quatre défaites.

Après sa défaite face à Guédiawaye FC lors de la précédente journée, l'ASC Cambérène a limogé son entraîneur Mbaye Yoff Kane, remplacé par le technicien Ibrahima Diakhaté.

Une victoire permettrait aux insulaires de se rassurer face à une équipe en crise.

Les poursuivants de l'US Gorée, AJEL et Jaraaf, auront fort à faire face au Stade de Mbour et à Génération Foot.

Les Rufisquois d'AJEL vont effectuer un déplacement périlleux à Mbour pour affronter le Stade de Mbour, qui aura à cœur de s'offrir son deuxième succès de la saison à domicile.

Ce qui n'est pas gagné d'avance, d'autant que les rouge et blanc de Rufisque n'ont enregistré aucune défaite depuis l'entame de la saison.

Le champion sortant, le Jaraaf, vise, de son côté, une cinquième victoire d'affilée en recevant Génération Foot.

Malgré l'absence de son entraîneur Souleymane Diallo - superviseur pour les Lions à la CAN -, l'équipe de la Médina a retrouvé sa dynamique de la saison dernière.

Face aux académiciens de Déni Biram Ndao, dont les résultats sont pour l'instant mitigés (deux victoires, trois nuls et quatre défaites), le Jaraaf a l'occasion de titiller le leader et grand rival, Gorée.

Voici le programme de la 10e journée :

Mercredi : Guédiawaye FC-HLM de Dakar, US Gorée -Cambérène, AS Pikine-SONACOS, Casa-Linguère, Teungueth FC-US Ouakam, Stade de Mbour-AJEL

Jeudi : Jaraaf-Génération Foot