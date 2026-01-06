Journée inhabituelle le 27 Décembre 2025 ou quelques professeurs de l'Université de Kinshasa, UNIKIN, en sigle, ceux de l'institut supérieur Pédagogique de Kasongo lunda, en sigle, ISPK ainsi que le Directeur Général de l'ISP Pelende, Monsieur KWETU KADILA Jovani, tous membres de l'Association Culturelle YAKA, ont rehaussé de leur présence la cérémonie de vernissage de l'ouvrage du professeur MAWOSO TSHIMBA Fréderic intitulé « Lieux de mémoire et traditions onomastiques. Les parcours motivationnels des Toponymes YAKA » organisée à l'université OMNIA IFAD sur l'avenue Saïo dans la commune de Kasa-vubu.

Cette cérémonie a été coprésidée par les professeurs MUNONGO KIMA Buk'yal, Directeur Général de l'ISP KASONGO LUNDA et le Révérend Père et professeur Anicet NTEBA de la compagnie de Jésus, respectivement président et vice-président de l'Association Culturelle YAKA, en sigle, ACY.

Deux points figuraient à l'ordre du jour de cette cérémonie, à savoir : le mot de bienvenue du président de l'Association aux invités et la présentation de l'auteur du livre, le professeur MAWOSO Fréderic par le révérend Anicet NTEBA, suivi de la présentation de l'ouvrage par le professeur KWETU KADILA Jovani, le vernissage du livre proprement dit a été confié à monsieur MITENDO Valentin Samais, sénateur honoraire et grand homme de culture.

En effet, le professeur MUNONGO KIMA, dans son exposé, n'a pas manqué de souligner combien cet ouvrage est un chef d'oeuvre digne de garnir non seulement nos bibliothèques publiques ou privées mais entre d'ores et déjà dans la panoplie des ouvrages produits par les fils du terroir et a surtout le mérite de répondre à l'objectif même de l'Association Culturelle YAKA, à savoir : la valorisation de la culture YAKA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il n'est pas vain de rappeler ici que grâce à son expertise acquise en sa qualité de linguiste formé à la faculté de lettres de l'Université de Lubumbashi et de professeur d'université que monsieur MAWOSO a su écrire cet ouvrage digne de ce nom.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est dommage que nous ne puissions revenir avec force détails sur le parcours élogieux de l'auteur de cet ouvrage. En effet, il y a lieu de retenir que monsieur Fréderic MAWOSO est un ancien étudiant de la faculté de lettres de l'Université de Lubumbashi, docteur en lettres avec la mention « la plus grande distinction » de l'université de Kinshasa.

Grace à ses qualités intellectuelles et morales avérées, le professeur MAWOSO est sollicité pour assurer des enseignements dans les meilleurs établissements supérieurs et universitaires de notre pays spécialement à l'ISP Mbanza ngungu, à la faculté catholique de Kinshasa, à la faculté de Philosophie saint pierre canisius de Kimwenza, au grand séminaire de MAYIDI, à l'université Bel Campus, à l'institut supérieur de commerce de Matadi et à l'institut supérieur des Techniques Médicales de Kasongo Lunda où il est actuellement directeur général.

Homme de science et chercheur infatigable, le professeur MAWOSO est auteur d'une longue liste de publications scientifiques et d'ouvrages dont le dernier actuellement sous presse aux éditions Alter Ego s'intitule « Kyanf vu Panzu Fumukhulu de l'histoire à la légende ».

Avant de clôturer cette cérémonie haute en couleur, le professeur MAWOSO a tenu à remercier ses invités de marque, à savoir : Madame Fatima INONA, Bourgmestre honoraire de la commune de Kitambo et celle de Ngaliema, monsieur Mafuta TSHITA, Coordinateur des écoles conventionnées de Popo, les révérends pères et Abbés Claude Moyo Fatana, narcisse Kabeya, Bisweko, simon pierre Nsindu, le secrétaire général académique de l'ISTM Kasongo Lunda, le C.T NKANA TENUVA DEROL et son épouse ainsi que beaucoup d'autres acteurs du monde académique et culturel.

A cet effet, une séance des photos souvenir fut organisée entre le professeur MAWOSO et ses invités de marque et pour clôturer en beauté cette cérémonie tous les participants ont été invités à prendre part au cocktail organisé pour la circonstance.