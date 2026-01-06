Initialement prévus pour le 12 novembre 2025, date d'anniversaire de l'Etablissement public, l'Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM) en sigle, sous le leadership de son Directeur Général William Kazumba Mayombo, a plutôt célébré, le mardi 30 décembre 2025 à Kinshasa, trois évènements en une seule manifestation. Il s'agit de la remise des Jeeps Toyota 4X4 pimpant-neuves aux Directeurs du siège pour une bonne mobilité des cadres de directions, à l'occasion du 45ème anniversaire de cet Etablissement public.

Ensuite, la messe d'action de grâce dite en la Paroisse Notre Dame de Fatima, suivie de la cérémonie d'échanges de voeux entre, d'une part, le Directeur Général de l'Ogefrem et son personnel (cadres et agents) et, de l'autre, le personnel de l'entreprise, représenté par le banc syndical national et l'employeur.

En présence du Président du Conseil d'Administration (PCA), M. Amissi Makutano, du Directeur Général Adjoint M. Emmanuel Mayele Samba, des mandataires de l'Ogefrem, du Vice-président du Banc syndical national et des prestataires sociaux, William Kazumba place cette commémoration sous le signe de la reconnaissance à Dieu Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. Lui qui ne cesse d'accompagner les actions de l'Office et renforce une cohésion mutuelle à l'interne entre l'employeur et l'ensemble de son personnel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

45 ans d'existence

Le DG de l'Ogefrem William Kazumba est revenu, de manière succincte, sur le contexte de l'existence de l'Office créé par Ordonnance n°80/256 du 12 novembre 1980 pour gérer le Fret maritime conformément aux recommandations internationales visant à équilibrer le transport maritime pour les pays en développement.

Il sera devenu "Multimodal" en 2009, à la suite du Décret N°09/63 du 3 décembre 2009, signé par le Premier Ministre de la RDC pour transformer l'Office de Gestion du Fret Maritime en Office de Gestion du Fret Multimodal. De ce fait, il va englober tous les modes de transport (maritime, aérien, routier, ferroviaire et lacustre). C'est un établissement public destiné à défendre les intérêts des chargeurs (importateurs et exportateurs). Conseiller de l'Etat Congolais dans le secteur de Commerce maritime international.

45 ans plus tard, tout n'a pas été que rose, reconnait le DG Kazumba. Comme toute autre entreprise du portefeuille, l'Ogefrem a résisté à des nombreuses tempêtes et difficultés de tous ordres. Aujourd'hui, déclare le patron de l'Office, son entreprise s'impose à travers le monde comme un acteur incontournable dans la régulation, la sécurisation et la compétitivité du fret multimodal en RDC. Il renforce sa notoriété et sa visibilité à travers l'ouverture des bureaux de représentations en Chine, en Angola, en Namibie, au Togo et tout prochainement, au Niger, au Mozambique et aux Emirates Arabes Unis.

Saluant la confiance lui accordée par le Chef de l'Etat Felix Tshisekedi en le nommant à la tête de l'Etablissement public, Williama Kazumba se dit fier de l'accompagnement dont il bénéficie de la part du gouvernement, à travers lequel, l'on note la signature tout récent du contrat de concession Ogefrem et le Consortium Sud-africain Yellowstone pour la construction du Port Sec de Kasumbalesa (PSK).

La digitalisation dans la gestion des produits

Avec le concours du gouvernement à dater du 1er Janvier 2026, l'Ogefrem va basculer sur 3 mutations fondamentales en termes de digitalisation de gestion du fret.

Il s'agit d'abord : de la mise en service d'une plateforme digitale modernisée pour la gestion du fret multimodal intégrant la souscription obligatoire de la FERI (Fiche Electronique de Renseignement à l'Importation) et l'AD (Attestation de Destination) avec des paiements en ligne sécurisés directement dans les comptes de l'Ogefrem. Ensuite, l'élaboration d'un plan stratégique de développement à l'horizon 2030, axé sur les infrastructures et les services aux chargeurs. Enfin, le renforcement de l'ancrage international de l'Ogefrem en Afrique, en Asie, et en Amérique afin d'accroitre sa compétitivité globale.

L'Ogefrem face aux défis à venir

Le patron de l'Ogefrem reste conscient des défis à venir notamment, sur le renforcement des capacités des ressources humaines.

Ainsi, précise-t-il, « une institution solide repose sur des collaborateurs épanouis et motivés ». C'est pourquoi, le Conseil d'Administration s'emploiera à apporter une attention particulière à la formation du personnel, à la méritocratie et à l'amélioration des conditions de travail et la restauration du dialogue social.

La reconnaissance à Dieu

L'Officient du jour a exhorté l'ensemble de la famille Ogefrem de rester toujours reconnaissant envers Dieu. Et ce, à l'instar de ces malades atteints de lèpres lesquels, après être guéris de cette maladie sont allés dire merci à Dieu de les avoir guéris.

Il a invité les bénéficiaires des véhicules d'en faire bon usage et de les utiliser plus pour les courses de service.

Pour sa part, le Vice-président de la Délégation syndicale nationale M. Buya Buya a, au nom de l'ensemble du personnel, remercié et félicité l'employeur pour la dotation en véhicules neufs pour la mobilité de ses hauts cadres au service avec un effet d'entrainement sur un bon rendement dans l'entreprise.