Ethiopie: Le Premier ministre Abiy met l'accent sur un leadership centré sur l'humain à travers des actions caritatives pendant les fêtes

6 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Alors que les Éthiopiens de tout le pays se préparent à célébrer les fêtes de fin d'année, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'importance de la compassion et de l'inclusion en s'adressant directement aux membres de la communauté du Cabinet du Premier ministre.

Accompagné des membres du Conseil des ministres, le Premier ministre a rencontré le personnel qui travaille souvent dans l'ombre, profitant de l'occasion pour saluer leurs contributions et leurs services.

Conformément à sa tradition annuelle pendant les fêtes, le Premier ministre Abiy a distribué des denrées alimentaires et des cadeaux aux employés à faibles revenus et aux orphelins pris en charge et soutenus par le Bureau.

Cette initiative visait à la fois à remercier les travailleurs dont les efforts sont rarement visibles et à réaffirmer l'engagement du gouvernement à garantir que les enfants privés de soins parentaux continuent de bénéficier d'un soutien et d'une protection.

Cet événement a souligné un message plus large selon lequel le leadership ne se reflète pas seulement dans la prise de décision, mais aussi dans les actes de connexion humaine, en particulier lors des moments de célébration nationale.

