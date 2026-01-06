Ethiopie: Le Premier ministre Abiy transmet un message d'espoir et de renouveau

6 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs vœux à tous les Éthiopiens qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ, décrivant cette période comme une ère de renouveau.

Dans un message marqué par une profonde réflexion sur le parcours de la nation, le Premier ministre a souligné que Noël était célébré cette année avec la conviction que la « parole promise » de paix et la « lumière du changement » commençaient à se manifester.

Reconnaissant les difficultés auxquelles le pays a été confronté, il a souligné que l'ère de souffrance touchait à sa fin pour laisser place à une période de renouveau national, même si des défis pouvaient encore se présenter.

Le Premier ministre a établi un parallèle spirituel entre la naissance du Christ et la situation actuelle de la nation.

Tout comme la naissance de Jésus-Christ a racheté le passé et assuré l'avenir de l'humanité, l'Éthiopie d'aujourd'hui doit être utilisée pour valider son histoire glorieuse, a-t-il déclaré.

« Quelle que soit la magnificence de notre histoire ou de notre patrimoine, ils perdent leur valeur si notre présent est fracturé », a fait remarquer Abiy.

Il a averti que des civilisations telles que Babylone et Rome ne sont plus que des souvenirs parce qu'elles n'ont pas su assurer leur pertinence aujourd'hui. Il a donc exhorté la génération actuelle à veiller à ce que la grande histoire de l'Éthiopie soit rachetée grâce à la diligence moderne, en surmontant la pauvreté et le retard.

Félicitant la nouvelle génération d'Éthiopiens qui a goûté à l'amertume des erreurs du passé, le Premier ministre a souligné que cette génération possède la détermination nécessaire pour travailler avec diligence et faire évoluer le pays.

Selon lui, l'avenir du pays ne manquera pas de s'améliorer à mesure que davantage de citoyens s'engageront à travailler dur plutôt que de se contenter de vœux pieux. S'adressant à ceux qui cherchent à entraver le progrès du pays, le Premier ministre Abiy a écrit que la prospérité de l'Éthiopie est une idée dont l'heure est venue.

Il a souligné que le gouvernement reste préoccupé par les travaux qui permettent de racheter l'avenir plutôt que d'attendre simplement qu'il arrive. Soulignant les diverses réactions à la construction nationale, allant de ceux qui soutiennent la vérité à ceux qui conspirent contre elle, Abiy a déclaré que ceux qui travaillent avec diligence finiront par l'emporter.

Le Premier ministre a conclu son message en appelant tous les Éthiopiens à célébrer cette fête en réfléchissant à leur responsabilité historique de construire un avenir radieux grâce aux efforts d'aujourd'hui. « Que l'Éthiopie vive éternellement, honorée et respectée grâce aux efforts de ses enfants », a-t-il écrit, souhaitant aux chrétiens une fête joyeuse et paisible.

